Za Neno ni koncerta brez 99 balonov

Ena sama skladba je bila dovolj, da je leta 1983 simpatična pevka iz Zahodne Nemčije osvojila glasbeni svet. S pesmijo 99 Luftballons je 23-letna temnolasa Nena z istoimenskim bendom obnorela publiko in postala zaščitni znak nemškega novega vala. V začetku novembra, ko bo v Zagrebu nastopila v Tovarni kulture, bo zapela tudi svoj največji hit, ki je preživel vse do danes in brez katerega ne mine noben koncert.

Petinšestdesetletna Nena, rojena kot Gabriele Sussane Kerner, je danes mama in babica. Še vedno nastopa, na odru pa jo spremljajo trije od njenih štirih otrok. S 25 milijoni prodanih albumov velja za najuspešnejšo nemško pop pevko v zgodovini. Mednarodno odmeven pa je bil tudi njen duet s Kim Wilde, ko sta leta 2002 v angleščini prepevali Nenino uspešnico Irgendwie, irgendwo, irgendwan, le da je bil naslov Anyplace, Anywhere, Anytime. S svojo skupino je posnela šest albumov, 13 pa na samostojni glasbeni poti.

Za uspeh se lahko delno zahvali Christiane Veri Felscherinow, ki je med promocijo razvpitega avtobiografskega filma Otroci s postaje Zoo nekemu didžeju v Los Anglesu dala kaseto, na kateri je bila tudi pesem o 99 balonih. Tako se je začela Nenina zvezdniška pot, o kateri še vedno govori z veseljem in hvaležnostjo, saj »preprosto uživam v tej nostalgiji«, je povedala v pogovoru za Jutarnji list. Njen največji hit so navdihnili Rolling Stones, ki so 1982 nastopili v Zahodnem Berlinu. Ko so med koncertom v zrak spustili balone, je kitarist v njenem bendu Carlo Karges pomislil, kaj bi se zgodilo, če bi poleteli na drugo stran Berlinskega zidu. Pokazal ji je na roko napisano besedilo, ki se začne z vprašanjem Če imaš kaj časa zame, ti bom zapela pesem, spogledala sta se in potem ju je popadel smeh. »To je bila prelomnica, ki je v meni vžgala iskro za najino naslednjo avanturo. Tako se pač zgodi,« je povedala. Pesem je postala izraz protesta proti hladni vojni, Neni pa je še vedno všeč njena moč. »Jaz sem za mir, in pesem 99 Luftballons je vedno prinašala sporočilo o miru,« pravi in zagotavlja, da dokler bo nastopala, ne bo koncerta, na katerem ne bi zapela te pesmi. Prijatelji zanjo pravijo, da sta njena vedrina in optimizem neuničljiva.

Ko je 9. septembra 1989 padel zid, je živela v Berlinu in tri dni po zgodovinskem dogodku je kot zadnja nastopila na velikem koncertu. Bila je noseča, tik pred polnočjo pa je v zraku zvenela njena pesem Wunder Gescheh‘n, Čudeži se dogajajo, ki jo je napisala ne da bi slutila, da se bo svet že v kratkem radikalno spremenil. Zdaj že dolgo živi v Hamburgu, in sklenila je, da se s strahom, ki ga je v svetu preveč, ne bo več obremenjevala. Verjame, da ljudje sodimo skupaj, tako kot je tudi naslov njene turneje, Wir gehören zusammen. Še vedno uživa v nastopanju v živo in vabi, naj ljudje v teh zahtevnih časih na koncertih zapojejejo in zaplešejo skupaj z njo. Slavimo življenje, jih vabi.