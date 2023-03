Za nevidno delo ji mora nekdanji mož plačati 200.000 evrov

Španka Ivana Moral je bila petindvajset let v zakonu, v katerem je morala poleg skrbi za hčerki opravljati gospodinjska opravila in pomagati v družinskem podjetju, za kar ni nikoli prejela nikakršnega finančnega nadomestila ali druge potrditve. Nasprotno, od poroke naprej je bila žrtev moževega psihološkega maltretiranja in zlorab. Krivico je po njuni ločitvi leta 2020 z nedavno razsodbo delno popravilo šele prvostopenjsko sodišče v kraju Vélez-Málaga, ki je določilo, da je 48-letnica za opravljanje nevidnega dela v času trajanja zakona upravičena do odškodnine v višini več kot 200.000 evrov.

»Počutila sem se poteptano, podrejeno in zlorabljeno,« je opisala razmerje za časnik La Vanguardia. Poročila sta se, ko je imela 20 let, in kakor se spominja, sta bila s partnerjem »zelo zaljubljena«. In vendar ji je kmalu po začetku skupnega življenja postalo jasno, da stvari ne gredo v pravo smer. Ne le da je bil nekdanji mož, ki ga opisuje kot »gospodovalnega, dominantnega in manipulativnega«, nezvest in jo je psihično zlorabljal, prav tako je naredil vse, da je Ivana Moral postala finančno v celoti odvisna od njega. Prositi ga je morala celo za denar za menstrualne pripomočke.

»Nisem imela niti bančne kartice,« je poudarila Ivana Moral, ki je poleg gospodinjskih opravil poučevala in čistila v moževih fitnes studiih. Kot je dejala, je nemalokrat delala tudi po deset ur na dan in zato nikoli ni prejela nobenega plačila. Odvisna je bila od gotovine, ki ji jo je bil pripravljen dati mož. »Oba sva delala, toda hiša, avtomobil in motor so bili njegovi.«

Po ločitvi je Ivana Moral zahtevala, da se ji prizna nadomestilo, da je bila zaradi svoje predanosti domu in družini prikrajšana za kakršnokoli poklicno pot, medtem ko je mož kopičil svoje premoženje. Po razsodbi sodišča ji mora bivši partner zdaj plačati 204.624 evrov, in sicer na podlagi letne minimalne plače za čas trajanja zakona. Prav tako mu je bilo naloženo plačilo preživnine za hčerki.

Ivana Moral, ki jo je zakon pahnil v depresijo, razmišljala je celo o samomoru, priznava, da ji bo odškodnina dala nekaj kisika za mirnejše spoprijemanje s prihodnostjo.