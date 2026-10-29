Za Putina je Musk resničen genij

Ruski predsednik Vladimir Putin je ob predstavitvi ruskega satelitskega interneta dejal, da je Elon Musk pravi genij, potem ko je razkril, da sta v tesnih stikih glede satelitske tehnologije. »Smo v tesnih stikih z našimi ameriškimi partnerji, tudi z gospodom Muskom.« Putin je to izjavil med nedavnim vrhom Rusija – Afrika v Moskvi, na katerem je spregovoril o ruskem projektu satelitskega interneta z imenom Rassvet, ki ljudem zagotavlja internetno povezavo prek satelitov, so zapisali na portalu BBC.

Putin je dodal, da je za Rusijo pomembno vzdrževati stike z Muskom, da sateliti sistemov Rassvet in Starlink v orbiti ne bi »motili drug drugega«. »Mi in naši ameriški partnerji to obojestransko cenimo in kljub vsem političnim vprašanjem intenzivno sodelujemo,« je dejal. Po navedbah podjetja Starlink je ta v orbito doslej izstrelil približno 13.000 svojih satelitov. Po drugi strani pa je v orbiti trenutno le nekaj deset satelitov sistema Rassvet, kažejo spletni sledilniki satelitov. Rusko veleposlaništvo v Južni Afriki, kjer se je Musk rodil, pa je v sredo sporočilo, da je Rassvet »ruska alternativa sistemu Starlink« in da »predstavlja šele prve korake države na tem področju«.