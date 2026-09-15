Tožilci ne bodo zahtevali smrtne kazni za Nicka Reinerja

Tožilstvo v Los Angelesu ne bo zahtevalo smrtne kazni za Nicka Reinerja, ki je obtožen umora staršev – hollywoodskega režiserja in igralca Roba Reinerja ter njegove žene Michele Reiner, poroča CNN. Nick Reiner se je izrekel za nedolžnega.

»Po skrbnem in temeljitem pregledu vseh teh dejavnikov se je okrožno državno tožilstvo odločilo, da v tem primeru ne bo zahtevalo smrtne kazni.

To pomeni, da je najvišja kazen, ki grozi Reinerju, dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta,« je pred sodnim narokom dejal okrožni tožilec Los Angelesa Nathan Hochman.

Rob Reiner in Michele Singer z otroki in drugimi na lanski premieri filma Spinal Tap 2: Konec se nadaljuje. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

Roba in Michele Reiner so decembra lani našli mrtva v njunem domu v Los Angelesu. Po navedbah oblasti sta umrla zaradi vbodnih ran. Nicka Reinerja so oblasti aretirale le nekaj ur pozneje in ga obtožile umora.

Velika porota je julija potrdila obtožnico zaradi naklepnih umorov in tožilstvo bi lahko zahtevalo smrtno kazen.