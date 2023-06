Na Švedskem za višjo inflacijo »okrivili« Beyoncé

Na Švedskem je uradna statistika pokazala, da je maja inflacija padla pod deset odstotkov, vendar je bila še vedno višja od pričakovane – nekateri analitiki menijo, da je tehtnico prevesila ameriška zvezdnica Beyoncé, poročajo tuji mediji.

Na desettisoče oboževalcev se je namreč sredi maja zgrnilo v Stockholm, da bi spremljali koncerta, s katerima se je začela njena prva samostojna turneja po sedmih letih. Ni dvoma, da je to velik gospodarski trenutek. PO ocenah bi lahko pevka do konca septembra zaslužila skoraj dve milijardi funtov.

Cene življenjskih potrebščin na Švedskem so se maja medletno zvišale za 9,7 odstotka, kar je manj od 10,5 odstotka aprila, kar je prvič, da je inflacija padla pod deset odstotkov v več kot šestih mesecih. K nižji stopnji inflacije v maju je prispevalo znižanje cen električne energije in hrane, so sporočili iz švedskega statističnega urada, hkrati pa so se zvišali stroški nekaterih dobrin in storitev. »Na primer obiski hotelov in restavracij, rekreacijske storitve in oblačila,« je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Po besedah ​​Michaela Grahna, glavnega ekonomista za Švedsko pri Danske Bank, bi obisk Beyoncé v Stockholmu lahko pojasnil, zakaj je bila stopnja višja od pričakovane.

Kot je dejal, je prav začetek turneje malce »obarval« inflacijo. Ta je namreč pomagala spodbuditi skok cen hotelov, morda pa je tudi razlog za nepričakovano močno rast cen rekreacije in kulturnih dobrin, je dejal Grahn. »Ne želim 'kriviti' Beyoncé, toda njen nastop in globalno povpraševanje po njenem nastopu sta malce prispevala k temu.

Njena turneja je pomagala spodbuditi skok cen hotelov, morda pa je tudi razlog za nepričakovano močno rast cen rekreacije in kulturnih dobrin, je dejal Grahn. FOTO: Frederic J. Brown/AFP

Iskanje prenočišč v mestih na turneji se je po njeni objavi močno povečalo, navaja Airbnb. Vstopnice za številne koncerte so bile razprodane v nekaj dneh, cene na prodajnem trgu pa so poskočile.

Koncerti v Stockholmu, na katerih je Beyoncé dve noči igrala pred množico 46.000 gledalcev, so menda privabili oboževalce z vsega sveta – zlasti iz ZDA, kjer je močan dolar v primerjavi s krono pripomogel k temu, da so se vstopnice v tej nordijski državi zdele zelo poceni.

Visit Stockholm je v elektronskem sporočilu Washington Postu prejšnji mesec opisal razcvet turizma v mestu kot »učinek Beyoncé«.

Redko ima en zvezdnik takšen vpliv na inflacijo

Sicer je Grahn dodal, da je zelo redko, da bi imel en zvezdnik takšen vpliv na inflacijo, podoben učinek pa lahko imajo veliki nogometni turnirji. Na družbenih omrežjih je zapisal, da junija pričakuje normalizacijo trendov. Vendar je neki ekonomist za Financial Times povedal, kot navaja Guardian, da bi lahko Švedska doživela podoben inflacijski skok, ko bo imel Bruce Springsteen junija trikrat koncert v Göteborgu.

V Veliki Britaniji se je na stadion v Cardiffu zgrnilo 60.000 ljudi, vključno z oboževalci iz Libanona, ZDA in Avstralije. Povpraševanje po hotelskih sobah, povezanih z njenim koncertom v Londonu, je bilo tako veliko, da so nekatere brezdomne družine, ki jih je lokalni svet nastanil v hotelu, menda celo izgnali, da bi naredili prostor njenim oboževalcem.