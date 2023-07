Za vselej simpatična in malo čudaška Phoebe

Težko bi ji rekli kako drugače kot Phoebe, čeprav je minilo že skoraj dvajset let, odkar so posneli zadnjo epizodo Prijateljev, ene najbolj priljubljenih serij vseh časov. Lisa Kudrow, najbolj ekscentrična v druščini, ki so jo sestavljali še Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) in David Schwimmer (Ross), danes praznuje 60 let. Vloga simpatične, raztresene in malce čudaške terapevtke ji ni prinesla le prepoznavnosti, ampak tudi kar nekaj nagrad, predvsem pa je Phoebe obveljala za enega najbolj zanimivih televizijskih likov.

Lisa Kudrow se je rodila v Los Angelesu, v družini, v kateri nihče ni bil povezan z igralstvom. Mama je bila turistična agentka, oče zdravnik, specializiran za zdravljenje glavobolov. Doštudirala je biologijo na kolidžu Vassar in že kmalu začela pomagati očetu, a ko se je pridružila improvizacijski gledališki skupini The Groundlings, je bila njena nadaljnja pot očitno zapečatena.

Vlogo v Prijateljih, pred katerimi se je pojavila v nekaj manjših vlogah v komičnih serijah, je dobila, kot je dejala v nekem intervjuju, tudi zato, ker si je kot najstnica dala operirati nos. To je bil njen edini lepotni poseg, je večkrat poudarila, pozneje ji je bistveno več skrbi povzročal občutek, da bi morala shujšati, zlasti v primerjavi s soigralkama Jennifer Aniston in Courteney Cox. Kljub temu je prva dobila emmyja, občinstvo je Phoebe po priljubljenosti uvrstilo na drugo mesto, za Rachel.

Smrdljiva mačka

Igrala je Phoebe (tretja z desne), najbolj ekscentrično članico druščine v Prijateljih. FOTO: promocijsko gradivo

»Ni bilo lahko najti skupnega jezika s Phoebe, zelo sva si različni,« je večkrat dejala. Igralka je menda v nasprotju s televizijsko junakinjo precej bolj dolgočasna: »Nisem posebej zanimiva. Ne hodim ven, ne opijam se. Nosim kavbojke in navadno majico,« je pred leti povedala v pogovoru za Guardian. Tudi kitare nikoli ni zares igrala, naučila se je le toliko, da se nam je za vselej vtisnila v spomin pesem Smrdljiva mačka. Edino, kar ima morda skupnega s Phoebe, je navdušenje nad čudaškim humorjem.

Tudi njeno družinsko življenje je povsem običajno. Leta 1995 se je poročila s podjetnikom Michaelom Sternom, tri leta pozneje sta dobila sina Juliana. Še vedno živi v Los Angelesu, nedaleč od domačih, s katerimi se vsako nedeljo dobijo na kosilu. Kljub temu je ne moti, da jo Phoebe še vedno spremlja. »Ne, ni moteče. Moja naloga je bila, da ljudi prepričam, da sem ta oseba. Nesprejemljivo bi bilo, če bi se hotela oddaljiti od Prijateljev. Serija mi je dala veliko priložnost.«

Med snemanjem serije je dobila nekaj vlog v filmih, kot sta Prijateljici in Nasprotni spol, potem se je kot avtorica in producentka preizkusila v dobro sprejetih komičnih serijah The Comeback in Web Therapy, nanizala je vrsto vlog v komedijah, med njimi so P. S. Ljubim te, Analiza pa taka in nadaljevanje filma Mafijski bluz, Sosedi in Booksmart, glas pa je posodila tudi nekaj likom v animiranih filmih.