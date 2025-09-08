Slovo od Giorgia Armanija: za zaposlene je bil kot oče

Nekdanji zaposleni v modnem imperiju enega najbolj znanih modnih gurujev Giorgia Armanija so se pridružili žalujočim iz sveta gospodarstva, športa, politike in filmskega sveta in se poklonili oblikovalcu, ki je Italijo ohranjal v ospredju svetovne mode.

Armanijeva smrt v četrtek v starosti 91 let je sprožila žalovanje tako v matični državi kot po svetu. »Smo upokojeni nekdanji zaposleni, naša dolžnost je bila, da smo prišli sem, saj je bilo delo zanj za nas velika čast in privilegij,« je dejala Ornella Gagliolo. »Za vse nas je bil kot oče, to vam lahko povem,« je dodala.

Na stotine ljudi se je zbralo v milanskem Armani Teatru, kjer je mojster predstavljal svoje kolekcije, med drugim je bil znan tudi po tem, da je oblačil tako največje hollywoodske zvezde kot običajne ljudi. Žalujoči so v dolgi vrsti v tišini sprehodili mimo lesene krste, okrašene z aranžmajem belega cvetja. V skladu z Armanijevo željo je bil za osebje imperija rezerviran ločen vhod. Giorgio Armani je ustvarjal tako rekoč do konca – zadnja in tudi edina modna revija, ki jo je izpustil v pol stoletja kariere, je bila junijska.

Med prvimi sta v Armani Teater, obdan z ducati majhnih luči na tleh, vstopila John Elkann, potomec ugledne italijanske družine Agnelli, in njegova žena Lavinia Borromeo. »Vsi, ki so danes tukaj, pričajo o ljubezni, ki so jo prejeli od njega,« je dejal Elkann, ki se je z Armanijem nekoč pogovarjal o morebitni združitvi v italijanski konglomerat luksuznih izdelkov, a se to ni nikoli uresničilo.

»Vse, kar je počel v življenju, je počel iz strasti,« je na bedenju dejal eden žalujočih. »Ko sem odraščal na Kitajskem, je bilo ime Armani sinonim za italijanski slog oblačenja. Italijanska eleganca je z njim začela narekovati svetovne modne trende. »Dolžan sem bil priti sem, da se mu poklonim.«

Bedenja so se med drugimi udeležili modna oblikovalka Donatella Versace, filmski režiser Gabriele Salvatores, igralci Miguel Angel Silvestre, Enrico Lo Verso in Maria Grazia Cucinotta. Med pomembnimi osebnostmi, ki so se poklonile guruju, so bili Santo Versace, podjetniški brat umorjenega oblikovalca Giannija Versaceja, nekdanja zvezda AC Milana in italijanskega nogometa Paolo Maldini ter nekdanji italijanski premier Mario Monti. Prisotna je bila tudi Silvana Armani, ena od njegovih nečakinj in članica tesno povezane skupine, ki je delala z njim.

Armani je umrl po petdesetletni karieri, v kateri je zgradil poslovni imperij, ki je segal od visoke mode do opremljanja doma, njegovo ime pa je postalo sinonim za elegantno preprostost. Vrata stavbe so se v nedeljo pozno popoldne zaprla, današnji pogreb pa bo potekal zasebno v severni Italiji.

Giorgio Armani ni imel otrok, a je sodeloval s skupino družinskih članov in dolgoletnih zaupnikov, od katerih se pričakuje, da bodo še naprej vodili podjetje, nad katerim je imel sicer strog nadzor. Preživele so ga nečakinji Silvana in Roberta, sestra Rosanna in njen sin Andrea Camerana.

Današnji ponedeljek so v Milanu razglasili za dan žalovanja.