Massachusettska loterija je konec tedna objavila fotografijo z Arielom Velasquez-Moralesom, ki je v rokah držal velik ček za milijon dolarjev, ki ga je zadel. Kot navaja CNN, so mu na družbenih omrežjih čestitali, eden od komentatorjev je zapisal, da upa, da si bo lahko »uresničil vse sanje«.

Sreča na loteriji se je kmalu obrnila v povsem drugačno smer. Le nekaj dni zatem ga je ameriška služba za priseljevanje in carinski nadzor (ICE) aretirala v Bostonu, kjer je v lokalni trgovini za deset dolarjev kupil dobitno srečko.

Ker je državljan Salvadorja, mu zdaj napovedujejo izgon. Po navedbah ICE je v ZDA več kot desetletje prebival nezakonito.

Kot piše CNN, ni jasno, ali je prav objava o loterijskem dobitku pritegnila pozornost ICE. Služba ni hotela odgovoriti na vprašanja o tem, kaj je privedlo do aretacije in kje je Velasquez-Morales pridržan. Sicer je po navedbah ICE v ZDA nezakonito vstopil leta 2013, in sicer na območju doline reke Rio Grande v Teksasu. Pripadniki mejne patrulje so mu vročili poziv, naj se zglasi pred sodnikom za priseljevanje, nato pa so ga izpustili in mu izročili seznam ponudnikov brezplačne pravne pomoči.

»Sodnik za priseljevanje pri ministrstvu za pravosodje je leta 2014 odredil njegov izgon, a je nezakonito ostal v državi,« je ICE zapisal v sporočilu. V pridržanju ICE bo ostal do izgona iz ZDA.

ILLEGAL ALIEN WHO CLAIMED $1 MILLION MASSACHUSETTS LOTTERY PRIZE ARRESTED BY ICE Ariel Antonio Velasquez-Morales, an illegal alien from El Salvador who was released under the Obama administration and ordered removed in April 2014, was arrested by ICE after claiming a $1 MILLION Massachusetts State Lottery prize. The rights and privileges reserved for American citizens are for American citizens, NOT illegal aliens. The patriots of ICE continue to work around the clock to enforce our nation’s laws and serve the American people. https://t.co/oD0cJw0DGd — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 25, 2026

Ni jasno, kaj se bo zgodilo z dobitkom

Velasquez-Morales je sicer igral loterijsko igro »$2,000,000 50X Cashword«, v kateri igralci s praskanjem polj na srečki, ki je podobna križanki, poskušajo odkriti cele besede. Po navedbah loterije je bila to njegova prva srečka te vrste, na njej pa je sestavil enajst besed.

Odločil se je za enkratno izplačilo dobitka, ki bi po navedbah ICE znašalo 650.000 dolarjev pred obdavčitvijo. Ni jasno, kaj se bo zgodilo sedaj. Za sodelovanje v igrah massachusettske loterije zakonito prebivališče v tej zvezni državi ni pogoj. Igralci morajo biti stari najmanj 21 let in se ob nakupu srečke ali igranju nahajati v Massachusettsu, še piše CNN.