Zadnja sezona serije Krona žanje ostre kritike

Oboževalci odmevne Netflixove serije Krona, ki sledi življenju članov angleške kraljeve družine, so mesece nestrpno pričakovali zadnjo sezono. Ta je s prvimi štirimi epizodami te dni osvetlila ekrane po vsem svetu, a odzivi na prizore, v katerih princeso Diano v zadnjih letih zakona s Charlesom in po njuni ločitvi (vključno z odnosom princese Diane z Dodijem Fayedom in njeno smrtjo) upodablja igralka Elizabeth Debicki, so vse prej kot spodbudni, ostrih kritik in neodobravanja pa je deležna tudi nenavadna odločitev, da se Diana kot duh prikaže kraljici in princu Charlesu.

»Ideja, da ustvarjalec serije Peter Morgan želi, da se Diana pojavi kot duh, je skrajno neokusna. Celoten koncept, ne glede na to, kaj duh reče ali naredi, se zdi skrajno bizaren,« je za Daily Mail pri tem dejal kraljevi komentator Richard Fitzwilliams. Takšnega mnenja so tudi številni kritiki. Kot je za Guardian v recenziji, ki sezoni podarja eno zvezdico, zapisala Lucy Mangan, so »z Diano obsedene epizode prava definicija slabega pisanja«. Pri tem je dejala, da je bila serija že v tretji sezoni na majavih temeljih, v naslednjih dveh je povsem izgubila ravnotežje, zdaj pa pada v brezno – kljub »odličnim nastopom celotne igralske zasedbe«.

Guardianu se pridružuje tudi Telegraph; Anita Singh v recenziji, ki sezono označi z dvema zvezdicama, pravi, da je »Netflixov dragulj zašel v slepo ulico«, saj novo sezono »preganja čuden duh princese Diane, ki se znajde na letalu iz Pariza, da bi potolažil obupanega valižanskega princa, in na kavču v Balmoralu, da bi kraljici dal nekaj prijateljskih nasvetov za odnose z javnostjo«.

Financial Times v svoji recenziji s tremi zvezdicami navaja, da seriji primanjkuje navdiha; »vse preveč se poslužuje čustvenih bližnjic, s katerimi se šok ob Dianini smrti in žalosti kraljeve družine izniči«.

Pri tem je sezona naletela tudi na kritike zaradi zgodovinskih netočnosti. Zgodovinarka Kelly Swaby je za BBC dejala: »Kot zgodovinarko me to izredno žalosti. Gledalci pričakujejo določeno stopnjo zgodovinske natančnosti, saj je produkcijska vrednost serije tako visoka, vendar temu nismo vselej priča.«

Pri tem spomnimo, da je sodelovanje s scenaristi Krone pred leti prekinila tesna prijateljica princese Diane, televizijska in filmska producentka Jemima Khan. »Ker naš dogovor o sodelovanju ni bil upoštevan in ker sem ugotovila, da nekaterih dogodkov ne bodo popisali z empatijo in spoštovanjem, na kakršna sem računala, sem prosila za umik vseh svojih prispevkov in umaknila svoj podpis s projekta,« je tedaj dejala za Sunday Times.