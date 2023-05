Zahodnih vrednot in družbe ne moremo spremeniti, lahko pa spremenimo to

Kako je, ko nekega dne dobiš klic, da svojega otroka, ki naj bi bil varen v šolskem okolju, ne boš nikoli več videl? Ker je umrl. Ker je bil žrtev nasilja. Najbrž bi se sesedla, zlomila in se razletela na koščke.

Toda zdaj vsi pametujemo. Vsak ima svoje mnenje o dogodkih – vsi smo postali samooklicani strokovnjaki za vzgojo otrok in delovanje šolskega sistema.

Srbski minister za izobraževanje Branko Ružić, ki naj bi dejansko bil pristojen za podajanje mnenja o šolskem sistemu, pa nonšalantno trdi, da sistem ni zatajil, temveč so za smrt osmih otrok in varnostnika krive zahodne vrednote: »Očiten je rakotvoren in poguben vpliv interneta, videoiger in zahodnih vrednot. Vsem je jasno, da sta potrebna korenita sprememba in iskanje rešitve. Da ta tragedija vendarle ne bi prerasla v družbeno sprejemljiv model vedenja, kakršnega vidimo v zahodnih družbah.«

Ob njegovih besedah se mi je stemnilo pred očmi.

Od nekdaj ne prenašam ljudi, ki se oznanjajo za vsevedneže in zaradi nezmožnosti samorefleksije niso sposobni prevzeti odgovornosti za določena dejanja – prepoznati dejanskih vzrokov za težave in jih poskušati reševati. Sprašujem se, ali je gospod minister za izobraževanje pristojen za podajanje tako kategoričnih sodb glede zahodnih vrednot in ali tudi sam v celoti živi življenje nad temi vrednotami, torej brez interneta – ali pa živi v jami? Navsezadnje sam z ženo neutrudno smeti družbena omrežja s selfiji. Ne dvomim pa, da je že v svoji politični karieri pridobil znanje in veščine, ki so v tem polju še kako zaželene – ena od njih je vsekakor prelaganje odgovornosti na druge.

