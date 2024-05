Zakaj je bila Evrovizija brez evropskih zastav?

Letošnje 68. tekmovanje za Pesem Evrovizije v Malmöju na Švedskem je minilo v znamenju protestov, ker se mnogi niso strinjali, da na pevskem spektaklu sodeluje tudi predstavnica Izraela. A hrup se ni polegel niti po finalu. Ne samo zaradi razprav o Izraelu, ampak tudi zato, ker Evropska radiodifuzna zveza (EBU), ki je pripravlja Evrovizijo, v dvorani ni dovolila zastav Evropske unije; njena članica je, mimogrede, tudi Švedska. Podpredsednik evropske komisije in komisar za, kakor se uradno imenuje njegov resor, promocijo našega evropskega načina življenja Grk Margaritis Shinas je napovedal, da bo od vrha EBU zahteval pojasnila in razjasnitev, zakaj so se odločili tako. Že preden jih je dobil, je ocenil, da je to darilo sovražnikom Evrope. »Kar je storila EBU, človeka osupne,« je bil ogorčen komisar.

Po Shinasu se je prvič zgodilo, da je EBU v finalu Evrovizije prepovedala modre zastave z zvezdicami. Prepričan je, da je odločitev še posebej problematična, ker bodo čez manj kot mesec dni volitve v evropski parlament, dejansko edino demokratično izvoljeno institucijo EU, na ulicah prestolnice Gruzije Tbilisija pa se v podporo vrednotam, ki jih predstavlja Unija, prav pod to zastavo zbira na tisoče protestnikov. »Kdo ima manj kot mesec pred evropskimi volitvami korist od prepovedi zastave EU na Evroviziji? Samo evroskeptiki in sovražniki Evrope,« se je vprašal in si v isti sapi odgovoril podpredsednik komisije Shinas.

Tudi v kabinetu predsednice komisije Ursule von der Leyen niso pokazali razumevanja za odločitev radiodifuzne zveze: »Vsekakor je obžalovanja vredno, da so prepovedali zastavo, ki je tudi zastava vseh članic Evropske unije in članic Sveta Evrope na tekmovanju. Pogosto je na javnih zgradbah obešena ob nacionalnih zastavah,« so se čudili pri von der Leynovi.

V EBU se branijo, da so njihova pravila glede zastav enaka kot leta 2023. To pomeni, da gledalcem finala dovolijo v dvorani vihteti le nacionalne zastave držav udeleženk in mavrične zastave, se pravi tiste, s katerimi se istoveti najbolj goreče občinstvo te prireditve. Težava je ta, da se na fotografijah in posnetkih z lanske prireditve v mestu Beatlov, Liverpoolu v Angliji, jasno vidi, da so udeleženci mahali tudi z modrimi zastavami, posejanimi z rumenimi zvezdami. Očitno protesti glede udeležbe Izraela, diskvalifikacija Nizozemske in debate glede zmagovalca iz Švice, ki je slavil, čeprav je največ glasov gledalcev dobil predstavnik Hrvaške, niso dovolj zabelile že tako ali tako razvpitega tekmovanja, da ne bi po njem izbruhnil še kakšen škandal.