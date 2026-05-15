Zakaj na Kitajskem ob Donaldu ni bilo Melanie Trump?

Ameriški predsednik Donald Trump je pravkar sklenil dvodnevni uradni obisk v Pekingu pri Xi Jinpingu, mnogi pa ugibajo, zakaj ni bilo ob njem tudi prve dame Melanie Trump, ki je ostala v Washingtonu. Leta 2017 je ob obisku Kitajske Donalda spremljala, tokrat pa je je bila z njim skupina visokih ameriških uradnikov ter več vplivnih izvršnih direktorjev podjetij.

In kaj je vzrok za njeno odsotnost?

Kot navaja portal Express, Melania Trump svojega soproga na zelo pomembnem političnem obisku ni spremljala, ker ostaja osredotočena na svoje naloge v ZDA, predvsem na pobude za podporo »ameriškim družinam in otrokom«, je za NBC News povedal vir blizu Bele hiše.

V Washingtonu je ostala, ker zaznamuje 180 dni od podpisa izvršnega ukaza Fostering the Future. To je ena njenih osrednjih pobud, namenjena podpori otrokom v rejniški oziroma državni oskrbi. Vir, ki sicer pozna podrobnosti obiska, je za Washington Post pojasnil, da Melania ni bila nikoli predvidena kot članica delegacije, še preden je bil obisk zaradi ameriškega konflikta z Iranom prestavljen s prvotnega termina.

Chinese President Xi Jinping walks with U.S. President Donald Trump, as they pass the Chinese delegation during a welcome ceremony at the Great Hall of the People, in Beijing, China, May 14, 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool Foto Maxim Shemetov Reuters

Ob obisku kitajskega predsednika bo Melania doma

Express navaja, da bo Melania Trump v Beli hiši, ko bosta kitajski predsednik Xi Jinping in njegova žena Peng Liyuan obiskala ZDA v okviru povratnega državnega obiska.

Pozornost je vzbudila tudi prisotnost režiserja dokumentarca Melania Bretta Ratnerja, ki se je pridružil ameriški delegaciji na poti na Kitajsko leta 2026. Njegova vključitev v delegacijo je sprožila dodatna vprašanja. Menda Melania ni vedela, da bo režiser z letalom Air Force One odpotoval v Peking, navaja vir Washington Posta.

Sedeminpetdesetletni Ratner se je na pot odpravil z več poslovneži, med njimi z izvršnim direktorjem Appla Timom Cookom in ustanoviteljem SpaceXa Elonom Muskom.

Xi Jinping (četrti z leve) in zunanji minister Wang Yi na srečanju s Trumpom in njegovo delegacijo FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Ratner, ki po letu 2017 ni več deloval v Hollywoodu zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju šestih žensk, se je vrnil v filmsko industrijo kot koproducent dokumentarca o Melanii Trump. Amazon je pravice za film kupil za 75 milijonov dolarjev. Dokumentarec spremlja življenje Melanie Trump v 20 dneh pred predsedniško inavguracijo leta 2025, ko se je pripravljala na vrnitev v vlogo prve dame.

Na Kitajskem tudi teta iz ozadja, ki objavlja na omrežju truth social

Na tokratnem obisku na Kitajskem sta bila tudi Trumpov sin Eric Trump in snaha Lara Trump. Lara je nedavno objavila fotografijo članov delegacije, na kateri je tudi ženska, ki je mnogi morda ne prepoznajo takoj, čeprav dobro poznajo njeno delo.

To je Natalie Harp, izvršna pomočnica Donalda Trumpa. Po navedbah Wall Street Journala prav ona stoji za številnimi Trumpovimi objavami na družbenem omrežju truth social in jih pogosto tudi sama objavlja.

V enem samem valu je bilo v ponedeljek na Trumpovem profilu objavljenih 17 zapisov, med njimi več delitev objav njegovih podpornikov, ki so ga označevali za »največjega predsednika vseh časov«, še navaja Express.

Kje so ženske na vrhu Trump – Xi

Skoraj vsi poslovni voditelji in uradniki, ki so spremljali predsednika Trumpa na Kitajskem, so moški, piše New York Times.

Ženske v Trumpovi delegaciji v Pekingu večinoma opravljajo komunikacijske, protokolarne ali družinske vloge, navaja New York Times, poleg prej omenjenih so med njimi še Monica Crowley, veleposlanica in vodja protokola Bele hiše, tiskovna predstavnica Bele hiše Anna Kelly in komunikacijska svetovalka Margo Martin.

Melania in Donald Trump s Xi Jinpingom v Prepovedanem mestu na Kitajskem leta 2017 FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Bela hiša je namreč objavila seznam 17 najvplivnejših ameriških poslovnežev in direktorjev, ki spremljajo Trumpa na dvodnevnem obisku v Pekingu – vendar sta med njimi le dve ženski: izvršna direktorica banke Citi Jane Fraser in predsednica Mete Dina Powell McCormick.

Podobno sliko kaže tudi delegacija ameriških uradnikov. Med Trumpovimi svetovalci, ki so jih fotografi ujeli ob sprejemu kitajskega predsednika Xi Jinpinga na rdeči preprogi Velike dvorane ljudstva, so državni sekretar Marco Rubio, obrambni minister Pete Hegseth, finančni minister Scott Bessent in številni drugi – skoraj izključno moški.

Predsednica Newyorške borze Lynn Martin je pozneje na družbenih omrežjih zapisala, da je prav tako del ameriške poslovne delegacije, čeprav je ni bilo na uradnem seznamu Bele hiše med 17 spremljevalci predsednika Trumpa na Kitajskem.

Ko je Trump obiskal Peking leta 2017, je s seboj pripeljal 29 vodilnih predstavnikov ameriških podjetij, med katerimi je bila večina prav tako moških.

Tudi na fotografijah kitajske delegacije, ki je sprejela Trumpa, je videti le malo žensk v spremstvu Xi Jinpinga. Med najvidnejšimi kitajskimi predstavniki sta zunanji minister Wang Yi in Xi Jinpingov tesni sodelavec Cai Qi. V 24-članskem politbiroju Komunistične partije Kitajske, ki je osrednji organ političnega odločanja v državi, trenutno ni nobene ženske.