    Svet so ljudje

    Zakaj odličnjaki v srednji šoli pogosto doživijo neuspeh

    Dr. Klemen Lah in Lara Romih sta v podkastu spregovorila o tem, kako mladim pomagati, da jih lastni ali starševski perfekcionizem ne zlomi.
    Lara Romih, Klemen Lah. Foto: Marko Feist
    Lara Romih, Klemen Lah. Foto: Marko Feist
    Manca Čampa Pavlin
    5. 9. 2025 | 10:05
    2:18
    Prvi podkast jeseni smo začeli z vprašanjem, zakaj nekoč odlični učenci v srednji šoli doživljajo neuspehe, tako šolske kot tudi osebnostne. Med mladimi je veliko stisk, prav učitelji pa so tisti, ki lahko poleg poučevanja otrokom in mladostnikom dajo ogromno napotkov za življenje, predvsem pa jim pomagajo poiskati področja, ki jih radostijo in nakazujejo, kaj je njihovo poslanstvo.

    »Starše prosim, da njihova vprašanja na informativnih dnevih niso usmerjena zgolj v to, koliko točk dosega šola v povprečju in kako se bo njihov otrok znašel na trgu dela oziroma ali bo lahko zaposljiv. Raje naj me vprašajo, kako bomo kot šola otroka podprli, če se bo znašel v stiski, v dilemi, na razpotju in kako bo šola pomagala otroku odkriti, kaj ga v resnici veseli,« poudarja tokratni gost podkasta dr. Klemen Lah, profesor slovenščine in sociologije ter doktor literarnih ved, ki je poučeval na številnih šolah, sodeluje v visokem šolstvu in je publicist ter prevajalec. Lah v javnih zapisih večkrat govori tudi o tem, kako pomembno je, da so otroci in mladostniki videni, slišani, da imajo občutek zaupanja in povezanosti.

    V studiu se nam je pridružila še Lara Romih, arhitektka, mama treh otrok in predsednica Zveze aktivov svetov staršev Slovenije, ki v javnosti poudarja, da so mladi v šolskem sistemu deležni velikih pritiskov, aktivno pa se vključuje tudi v razprave o varni rabi telefonov v šolah.

    Zakaj je prehod iz osnovne v srednjo šolo tako težek tudi za odličnjake, ki se kar naenkrat soočijo s slabšimi ocenami? In kako podpreti otroka, da bo v šoli našel zanimanje, da prehodi in morebitne stiske ne bodo zatrli veselja do šole? Odgovorom lahko prisluhnete TUKAJ, na Onaplus.si

    šolstvo otroci in mladostniki podkast Klemen Lah Lara Romih vzgoja otrok vzgoja najstnika srednja šola ocene učenje šolski uspeh osnovna šola

