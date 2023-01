Zaljubljeni devetdesetletnik z Lune

V zakonski stan je na zasebni slovesnosti skočil s 63-letno Anco Faur, s katero sta par že vrsto let. Živahni astronavt je za javnost povedal, da sta tako on kot njegova nova žena vznemirjena kot dva pobegla najstnika.

To je že četrti zakon vitalnega Aldrina, ki je zadnji še živi član posadke z misije Apolla 11, v okviru katere sta Aldrin in Neil Armstrong 20. julija 1969 postala prva človeka, ki sta stopila na Luno. Michael Collins, ki je upravljal komandni modul plovila, medtem ko sta njegova kolega stopila na Lunino površje, je umrl aprila predlani, Armstrong pa leta 2012.

Odkar je Aldrin leta 1971 zapustil ameriško vesoljsko agencijo Nasa, je ostal velik zagovornik raziskovanja vesolja. Po njem je na Luni poimenovan krater blizu mesta, kjer je pristal Apollo.

Dolga leta se je boril z odvisnostjo od alkohola, saj so bili pritiski in slava, ki so jo doživljali astronavti po vrnitvi na Zemljo, res veliki. Lani so na dražbi v New Yorku za kar 2,7 milijona dolarjev prodali njegovo jakno, ki jo je nosil med poletom na Luno.

Z Neilom Armstrongom sta 20. julija 1969 postala prva človeka, ki sta stopila na Luno. Foto Suzanne Cordeiro/ AFP

Na dragocenem kosu oblačila sta ameriška zastava in Nasin logotip, je pa ta ena od 69 osebnih stvari, ki se jih je Buzz odločil prodati. Med temi sta še pokvarjeno stikalo za odklopnik in črn flomaster, s katerim je po hitrem premisleku popravil stikalo in preprečil, da bi posadka obtičala na Luni.

Za približno 807.000 evrov je bil prodan načrt leta. Predmeti iz osebne zbirke so bili takrat prodani za osem milijonov evrov in zdaj mu bo ta denar lahko prišel prav za novo zakonsko življenje in medene tedne.