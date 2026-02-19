  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Zalužni za neuspeh protiofenzive obtožil Zelenskega

    Kot je dejal Zalužni, je načrt propadel, saj politično vodstvo ni zagotovilo potrebnih sredstev in je enote razpršilo po preširoki fronti.
    Valerij Zalužni, nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinske vojske (na fotografiji desno), je v obsežnem intervjuju spregovoril o zaostrenih odnosih s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. FOTO: Ukrainian Presidential Press/Reuters
    Galerija
    Valerij Zalužni, nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinske vojske (na fotografiji desno), je v obsežnem intervjuju spregovoril o zaostrenih odnosih s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. FOTO: Ukrainian Presidential Press/Reuters
    P. P.
    19. 2. 2026 | 11:07
    19. 2. 2026 | 11:54
    A+A-

    Razpoke v ukrajinskem političnem in vojaškem vrhu, o katerih se šušlja že dolgo, so te dni dobile novo, konkretnejšo obliko. Valerij Zalužni, nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinske vojske in sedanji veleposlanik v Združenem kraljestvu, je v obsežnem intervjuju za Associated Press spregovoril o zaostrenih odnosih s predsednikom Volodimirjem Zelenskim, o neuspešni protiofenzivi leta 2023 ter o doslej neznanem incidentu iz prvega leta vojne.

    Po njegovih besedah so nesoglasja nastala skoraj takoj po začetku ruske invazije februarja 2022, vrhunec pa dosegla jeseni istega leta. Sredi septembra, ko je ukrajinska vojska izvajala uspešno ofenzivo na severovzhodu države, naj bi v njegov urad v Kijevu, kjer so bili tedaj prisotni tudi britanski vojaški svetovalci, vkorakalo več deset pripadnikov ukrajinske varnostne službe SBU.

    Kot je dejal Zalužni, so agenti želeli preiskati njegovo pisarno, niso pa navedli vzroka. Zalužni jim ni dovolil pregleda dokumentov ali računalnikov in je, pravi, pripetljaj razumel kot poskus zastraševanja. Vpričo agentov naj bi poklical vodjo predsedniškega urada Andrija Jermaka in mu sporočil, da bo »napad odbil«, če bo treba, tudi z vojsko. Obrnil se je tudi na takratnega vodjo SBU Vasilija Maljuka, ta naj bi zatrdil, da o preiskavi ne ve ničesar. Pozneje je izvedel, da je služba dva dni prej zaprosila za sodno odredbo za preiskavo urada, pri čemer so prostore opisali kot nekdanji nočni klub, povezan z organiziranim kriminalom – čeprav je bil ta zaprt že pred začetkom invazije.

    image_alt
    Zelenski: Za konec vojne ne potrebujem »zgodovinskega sranja«

    SBU je po objavi intervjuja podala drugačno razlago. V tistem obdobju naj bi izvajala obsežno akcijo proti organiziranemu kriminalu, omenjeni naslov pa naj bi bil uporabljen kot prikrito rezervno poveljniško mesto. Po njihovih trditvah tam niso izvedli nobenih preiskav, spor pa naj bi Zalužni in Maljuk rešila v zasebnem pogovoru.

    Nekdanji poveljnik ukrajinske vojske je v intervjuju spregovoril tudi o protiofenzivi leta 2023, od katere je Ukrajina pričakovala strateški preobrat, vključno s prekinitvijo ruskega kopenskega koridorja do Krima. Kot je dejal Zalužni, je načrt propadel, saj politično vodstvo ni zagotovilo potrebnih sredstev in je enote razpršilo po preširoki fronti. Zelenski je že konec leta 2023 priznal, da ofenziva ni izpolnila pričakovanj, pri čemer je izpostavil pomanjkanje orožja z Zahoda in omejene človeške vire.

    Kot je še pojasnil Zalužni, od razrešitve februarja 2024 dogodke na fronti spremlja od daleč in ne sodeluje več pri vojaških odločitvah. Z Zelenskim sta se po njegovih besedah srečala dvakrat, njuna korespondenca pa naj bi bila »povsem prijateljska«. In čeprav o svojih političnih ambicijah Zalužni ne govori – dejal je, da dokler trajajo vojna in izredne razmere, o tem ne razmišlja –, že dlje časa velja za najresnejšega morebitnega tekmeca aktualnega predsednika. Nedavna anketa mu pripisuje 23 odstotkov podpore, Zelenskemu pa 20.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Perspektiva članstva

    Kijev vse močneje trka na vrata Bruslja

    Evropska komisarka Marta Kos je opozorila, da geopolitični položaj EU ne omogoča počasnih postopkov pri sprejemanju Ukrajine.
    Peter Žerjavič 19. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Zelenski ruski strani očita, da poskuša razvleči mirovna pogajanja

    Pogovori v Ženevi so zadnji v nizu diplomatskih poskusov za končanje vojne, ki traja že skoraj štiri leta.
    18. 2. 2026 | 13:02
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Štiri leta vojne: kaj vidim v očeh ljudi, ki so bili prisiljeni v beg

    Samo v zadnjem letu je več kot 250.000 prebivalcev zapustilo vzhodno regijo Donjeck, ki je v središču ruske ofenzive.
    11. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
    18. 2. 2026 | 18:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kemična tveganja

    Nov odpoklic izdelkov v Sparu, Eurospinu in Jagru

    V prašičjem mesu madžarskega proizvajalca so odkrili prekoračeno mejno vrednost perfluoroheksansulfonske kisline in perfluorooktansufonske kisline.
    18. 2. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Devin

    Z Rilkejeve poti padla 20 metrov v globino, grmičevje preprečilo še globlji padec

    Če ne bi pristala na skalnati polici pod potjo, bi zgrmela še 40 metrov nižje.
    17. 2. 2026 | 18:23
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Lastovo

    V sredo zjutraj vsi, ki ne živijo na otoku, odidejo

    Lastovo od treh kraljev do pepelnične srede živi drugačen ritem kakor sicer v letu, ko ga imajo zase le domačini in izseljenci.
    18. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TUJI TRGI

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    Več iz teme

    vojna v UkrajiniUkrajinaVolodimir ZelenskiValerij ZalužniRusija-Ukrajinaukrajinska protiofenziva

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Norveški zvezdnik je težave povzročal Interju in Klaebu

    Inter je sinoči s 3:1 presenetljivo izgubil na gostovanju pri Bodø/Glimtu. Strelec prvega zadetka za Norvežane je nekoč premagoval tudi Johannesa Klaeba.
    Tim Erman 19. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Konec kariere

    Tamara Mavsar: Hvaležna sem za vse, čas je za slovo

    Krimova kapetanka Tamara Mavsar bo v soboto v Tivoliju odigrala zadnjo tekmo v ligi prvakinj. V 16-letni karieri nastopila na F4 lige prvakinj in OI v Parizu.
    Peter Zalokar 19. 2. 2026 | 12:31
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (19. 2.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 19. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    FIFA

    Infantino ima v Mar-a-Lagu sladke skrbi

    Predsednik Fife Gianni Infantino je iz letovišča Mar-a-Lago sporočil, da je bilo za sedem milijonov vstopnic za tekme mundiala več kot 500 milijonov zahtevkov.
    19. 2. 2026 | 11:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Solkanski železniški most

    Nesrečni solkanski most spet »žrtev«: vanj tokrat trčil avtobus

    Pri tem ni bil nihče poškodovan, poleg voznika je bil v avtobusu še en mladoletni potnik. Gmotna škoda je nastala na mostu in avtobusu.
    19. 2. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (19. 2.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 19. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    FIFA

    Infantino ima v Mar-a-Lagu sladke skrbi

    Predsednik Fife Gianni Infantino je iz letovišča Mar-a-Lago sporočil, da je bilo za sedem milijonov vstopnic za tekme mundiala več kot 500 milijonov zahtevkov.
    19. 2. 2026 | 11:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Solkanski železniški most

    Nesrečni solkanski most spet »žrtev«: vanj tokrat trčil avtobus

    Pri tem ni bil nihče poškodovan, poleg voznika je bil v avtobusu še en mladoletni potnik. Gmotna škoda je nastala na mostu in avtobusu.
    19. 2. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Želite biti med prvimi?

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Ko čas znova postane vrednota

    Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo