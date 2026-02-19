Zalužni za neuspeh protiofenzive obtožil Zelenskega

Razpoke v ukrajinskem političnem in vojaškem vrhu, o katerih se šušlja že dolgo, so te dni dobile novo, konkretnejšo obliko. Valerij Zalužni, nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinske vojske in sedanji veleposlanik v Združenem kraljestvu, je v obsežnem intervjuju za Associated Press spregovoril o zaostrenih odnosih s predsednikom Volodimirjem Zelenskim, o neuspešni protiofenzivi leta 2023 ter o doslej neznanem incidentu iz prvega leta vojne.

Po njegovih besedah so nesoglasja nastala skoraj takoj po začetku ruske invazije februarja 2022, vrhunec pa dosegla jeseni istega leta. Sredi septembra, ko je ukrajinska vojska izvajala uspešno ofenzivo na severovzhodu države, naj bi v njegov urad v Kijevu, kjer so bili tedaj prisotni tudi britanski vojaški svetovalci, vkorakalo več deset pripadnikov ukrajinske varnostne službe SBU.

Kot je dejal Zalužni, so agenti želeli preiskati njegovo pisarno, niso pa navedli vzroka. Zalužni jim ni dovolil pregleda dokumentov ali računalnikov in je, pravi, pripetljaj razumel kot poskus zastraševanja. Vpričo agentov naj bi poklical vodjo predsedniškega urada Andrija Jermaka in mu sporočil, da bo »napad odbil«, če bo treba, tudi z vojsko. Obrnil se je tudi na takratnega vodjo SBU Vasilija Maljuka, ta naj bi zatrdil, da o preiskavi ne ve ničesar. Pozneje je izvedel, da je služba dva dni prej zaprosila za sodno odredbo za preiskavo urada, pri čemer so prostore opisali kot nekdanji nočni klub, povezan z organiziranim kriminalom – čeprav je bil ta zaprt že pred začetkom invazije.

SBU je po objavi intervjuja podala drugačno razlago. V tistem obdobju naj bi izvajala obsežno akcijo proti organiziranemu kriminalu, omenjeni naslov pa naj bi bil uporabljen kot prikrito rezervno poveljniško mesto. Po njihovih trditvah tam niso izvedli nobenih preiskav, spor pa naj bi Zalužni in Maljuk rešila v zasebnem pogovoru.

Nekdanji poveljnik ukrajinske vojske je v intervjuju spregovoril tudi o protiofenzivi leta 2023, od katere je Ukrajina pričakovala strateški preobrat, vključno s prekinitvijo ruskega kopenskega koridorja do Krima. Kot je dejal Zalužni, je načrt propadel, saj politično vodstvo ni zagotovilo potrebnih sredstev in je enote razpršilo po preširoki fronti. Zelenski je že konec leta 2023 priznal, da ofenziva ni izpolnila pričakovanj, pri čemer je izpostavil pomanjkanje orožja z Zahoda in omejene človeške vire.

Kot je še pojasnil Zalužni, od razrešitve februarja 2024 dogodke na fronti spremlja od daleč in ne sodeluje več pri vojaških odločitvah. Z Zelenskim sta se po njegovih besedah srečala dvakrat, njuna korespondenca pa naj bi bila »povsem prijateljska«. In čeprav o svojih političnih ambicijah Zalužni ne govori – dejal je, da dokler trajajo vojna in izredne razmere, o tem ne razmišlja –, že dlje časa velja za najresnejšega morebitnega tekmeca aktualnega predsednika. Nedavna anketa mu pripisuje 23 odstotkov podpore, Zelenskemu pa 20.