Letošnja, 98. podelitev oskarjev ni bila zaznamovana le z nagradami in glamurjem, temveč tudi z ganljivimi pokloni pokojnim legendam filmske industrije. Spomnili so se tudi na Roberta Redforda, enega najvplivnejših igralcev in režiserjev svoje generacije. Vendar pa je prav ta poklon sprožil nepričakovano zakulisno zgodbo, v kateri sta se – vsaj simbolično – znašli dve veliki imeni Hollywooda: Jane Fonda in Barbra Streisand. 88-letna Jane Fonda, igralka in dolgoletna aktivistka, ni skrivala presenečenja, ko je izvedela, da se bo na odru Redfordu poklonila Barbra Streisand. Na rdeči preprogi po podelitvi je v pogovoru z novinarji dejala: »Zares me zanima me, zakaj so izbrali njo?«

Čeprav je bila izjava podana v lahkotnem tonu, je Fonda hitro dodala tudi nekoliko bolj osebno noto: »Ona je z njim posnela en film, jaz pa štiri in imam … več za povedati.«

Ta komentar ni bil razumljen kot kritika, temveč kot iskren izraz čustvene povezanosti z igralcem, s katerim je skozi desetletja delila ne le filmsko platno, temveč tudi osebno bližino. Po Redfordovi smrti oktobra lani je Fonda na družbenih omrežjih zapisala: »Ne morem nehati jokati. Pomenil mi je ogromno in bil je čudovit človek v vseh pogledih. Predstavljal je Ameriko, za katero se moramo še naprej boriti.«

Kasneje je po podelitvi oskarjev še dodala: »Vedno sem bila zaljubljena vanj. Najlepši človek in človek z izjemnimi vrednotami. Naredil je ogromno za film – spremenil ga je, se boril za neodvisno produkcijo.«

Kljub Fondini izjavi pa je prav Barbra Streisand na odru pripravila enega najbolj čustvenih trenutkov večera. 83-letna igralka in pevka je nastopila v okviru posebnega dela in memoriam, ki je bil letos razdeljen na tri daljše poklone – poleg Redforda še Robu Reinerju in Diane Keaton.

Streisand in Redford sta skupaj zaigrala v filmu Dekle, ki sem jo ljubil (1973), ki ga je režiral Sydney Pollack. Film je postal kultna uspešnica, naslovna pesem pa ena najbolj prepoznavnih v njeni karieri.

Na odru je Streisand zapela del te pesmi in se ob tem spomnila njunega odnosa: poudarila je medsebojno spoštovanje in naklonjenost ter izpostavila, da film ni bil le ljubezenska zgodba, temveč tudi odsev temnega obdobja ameriške zgodovine – poznih 40. in zgodnjih 50. let, ko so ljudi preganjali zaradi političnih prepričanj. V govoru je Streisandova Redforda opisala kot »intelektualnega kavboja«, ki si je utiral lastno pot. Posebej je poudarila njegovo politično držo: »Spregovoril je v bran svobodi medijev, varoval okolje in podpiral mlade režiserje.«

Spominski del večera je letos sicer prejel veliko pohval, a tudi nekaj kritik, saj so se pozabili pokloniti Brigitte Bardot.