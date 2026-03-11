Šerif v Arizoni Chris Nanos, in oddelek, ki preiskuje ugrabitev Nancy Guthrie, matere televizijske voditeljice teve mreže NBC Savannah Guthrie, se soočata s tožbo v višini 1,35 milijona dolarjev, ki ni povezana z odmevnim primerom, ki je postal globalna novica. Christopher Marx, zapornik v zaporu okrožja Pima, trdi, da je šerif ogrozil njegovo življenje, ker med njegovim pridržanjem niso bili sprejeti ustrezni previdnostni ukrepi za preprečitev širjenja kovida.

Marx v tožbi trdi, da je namestnik šerifa v času pandemije potoval med zaporniškimi enotami brez ustreznega razkuževanja: »Ta namestnik nam je moral v svoji izmeni postreči tudi večerjo,« je navedeno v tožbi. Tožnik opozarja, da so ta dejanja ogrozila njegovo življenje: »Lahko bi se okužil s covid-19, lahko bi umrl.«

V pritožbi je navedeno, da Christoiphewr Marx zahteva 1,35 milijona dolarjev za financiranje nakupa dveh stanovanjskih stavb, v katerih bi brezdomci živeli šest mesecev brezplačno. Prav tako zahteva opravičilo od šerifovega oddelka okrožja Pima.

Šerif Nanos je sicesr v serdišču globalne pozornosti, odkar je Nancy Guthrie, 84‑letna Američanka, mato ene voditeljic televizijske oddaje Today na mreži NBC Savannah Guthrie, izginila iz svojega doma v Tucsonu v noči z ltošđnjega 31. januarja na 1. februar. Prijavljeno je bilo, da je pogrešana, ko ni prišla na virtualno bogoslužje in so njen telefon ter osebne stvari ostale doma. Oblasti so takoj posumile, da je bila odpeljana proti svoji volji.

Kljub intenzivni preiskavi, zbirki posnetkov iz soseske in množici prejetih namigov Nancy Guthrie še vedno niso našli.