Zaradi alkoholizma na robu smrti

Bil je eden najbolj prepoznavnih pevcev osemdesetih let. Njegove pesmi so se vrtele povsod – In the Air Tonight, Against All Odds, Easy Lover, Another Day in Paradise ... A divje življenje je imelo svojo ceno in življenje Phila Collinsa se je za vedno spremenilo.

Petinsedemdesetletni britanski glasbenik je v intervjuju za časopis The Sunday Times prvič razkril, kako blizu smrti je bil pred dvema letoma. Po ponovnem boju z alkoholizmom je pristal v bolnišnici, kjer je ostal kar sedem mesecev. Alkohol mu je tako poškodoval trebušno slinavko in ledvice, da so zdravniki razmišljali celo o tem, ali ga sploh še ohraniti pri življenju.

»Ledvice so odpovedovale, organi so omagali. Prijatelji so prihajali v bolnišnico, da bi se poslovili od mene. Jaz pa sploh nisem vedel, da so tam,« je povedal. Danes pravi, da od takrat ni spil niti kapljice alkohola.

Njegov padec je bil tih. Brez škandalov, brez senzacionalističnih naslovnic, brez velikih javnih izbruhov. Collins je že pred leti priznal, da je po ločitvi od tretje žene alkohol postal sredstvo za preganjanje osamljenosti. Zdelo se je, da je odvisnost premagal, vendar se je po prenehanju jemanja zdravila antabuse vrnila. Sprva kozarec vina, nato dva, nazadnje vino že za zajtrk.

Njegova hči je igralka Lily Collins, zvezdnica priljubljene serije Emily v Parizu, ki je v svoji avtobiografiji odkrito pisala o zapletenem odnosu z očetom in njegovih odvisnostih.

Collins se je moral posloviti tudi od igranja bobnov. Zaradi poškodb hrbtenice in vratu ne more več igrati inštrumenta, s katerim je ustvaril nekaj najbolj znamenitih ritmov popularne glasbe. Na poslovilni turneji skupine Genesis leta 2021 je večino koncertov odpel sede. Takrat je dejal: »Ni tako, kot bi si želel, da bi bilo. Toda tako pač je.«

Prav ta stavek pove veliko o Philu Collinsu. Nikoli ni bil rockovski upornik v slogu Micka Jaggerja ali Davida Bowieja. Bil je človek, ki je največje življenjske drame znal spremeniti v pesmi. Njegove uspešnice govorijo o razpadlih razmerjih, izgubah, osamljenosti in upanju.

Velja za enega najuspešnejših britanskih glasbenikov vseh časov. Ko je po odhodu Petra Gabriela prevzel vlogo pevca skupine Genesis, je zasedbo popeljal iz sveta progresivnega rocka med največje pop skupine na svetu. Kot samostojni glasbenik je prodal več kot sto milijonov albumov, osvojil grammyje, oskarja in zlati globus. Bil je eden tistih umetnikov, o katerih se je zdelo, da bodo vedno tam.

Zato njegova zadnja izpoved presega običajno zgodbo o bolezni slavnega človeka. Opomni nas, kako hitro se lahko tudi največje kariere skrčijo na najbolj preprosto vprašanje – kako preživeti.