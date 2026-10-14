Zaradi dvajsetih evrov zaprli znano ornitologinjo

Rusko ornitologinjo Sofjo Rozenfeld, eno vodilnih poznavalk arktičnih ptic, je moskovsko okrožno sodišče obsodilo na tri leta in pol zapora v kazenski koloniji zaradi dveh nakazil po tisoč rubljev (po današnjem tečaju približno deset evrov) Skladu za boj proti korupciji (FBK). Kot poroča ruski neodvisni spletni portal Meduza, sta bili nakazili izvedeni avgusta in septembra 2021, ko je bil sklad pod vodstvom Alekseja Navalnega že razglašen za »ekstremistično organizacijo«. Petdesetletna znanstvenica trdi, da samodejnih plačil ni mogla pravočasno ustaviti, ker je bila na raziskovalni odpravi brez povezave s svetom. Priznala je, da je sklad finančno podpirala, zavrnila pa očitek, da je podpirala ekstremizem ali ravnala s kriminalnim namenom. »Moj edini motiv je bil boj proti korupciji,« je ...