Zaradi ljubezenske afere odšel še en generalni direktor

Švicarska multinacionalka Nestlé je odpustila izvršnega direktorja Laurenta Freixeja, potem ko je notranja preiskava pokazala, da je imel romantično razmerje s sodelavko, kar je pomenilo kršitev kodeksa poslovne etike podjetja. Na položaju je bil eno leto.

Nestléjev tiskovni predstavnik je za Reuters povedal, da so se prve skrbi glede morebitne zveze med Freixejem in podrejeno pojavile spomladi prek notranje anonimne linije. Upravni odbor je sprožil preiskavo, ki pa ni prinesla jasnih dokazov. Ker so se sumi nadaljevali, so uvedli drugo preiskavo s pomočjo zunanjega podjetja, ki je razmerje potrdila. Freixe je sprva razmerje pred odborom zanikal. Iz Nestléja so še sporočili, da direktor ne bo prejel odpravnine.

Po skoraj 40 letih dela v Nestléju ga bo na čelu podjetja nasledil Philipp Navratil, ki se je v podjetju uveljavil kot uspešen direktor z izkušnjami v različnih enotah, med drugim v Latinski Ameriki, Mehiki ter na področju kave in pijač. Delnice Nestléja so v zadnjem letu izgubile 17 odstotkov in zaostajajo za konkurenco.

Vodstvo poudarja, da ostaja strategija nespremenjena, nova zamenjava pa naj bi prinesla dodatno dinamiko in učinkovitost.

Ravnanje vodilnih je v zadnjem času čedalje bolj pod drobnogledom. Podjetje Kohl’s je maja odpustilo izvršnega direktorja Ashleyja Buchanana, potem ko je preiskava pokazala, da je spodbujal posle z dobaviteljem, s katerim je bil v osebnem razmerju, in to po komaj dobrih stotih dneh na položaju.

Lani je odmeval tudi odstop izvršnega direktorja BP zaradi različnih romantičnih afer znotraj podjetja. Julija je z mesta izvršnega direktorja podjetja Astronomer odstopil Andy Byron, potem ko so ga posneli, kako je na koncertu skupine Coldplay objemal sodelavko.