    Svet so ljudje

    Zaradi napadov piranj več kot 40 ranjenih, plavalci ignorirajo opozorila

    Reševalec iz vode, ki je bil prisoten na kraju dogodka, je vse poškodbe ocenil za resne.
    FOTO: H. Zell/Wikipedia
    FOTO: H. Zell/Wikipedia
    R. I.
    6. 2. 2026 | 16:39
    6. 2. 2026 | 16:39
    1:41
    V Argentini je zaradi napadov piranj poškodovanih več kot 40 ljudi, ki so se v vodo podali na plaži ob reki Victoria, enem od rokavov delte druge najdaljše južnoameriške reke Parane v provinci Entre Ríos.

    Kot navaja mednarodni tik, so eni od žrtev po ugrizu amputirali prst, reševalec iz vode Alejandro Martín, ki je bil prisoten na kraju dogodka, pa je po poročanju časopisa El Once izjavil, da so bile vse poškodbe resne.

    Nesreče so se sicer zgodile v zadnjih dneh in so oblasti prisilile, da so območje zaprle za kopanje.

    FOTO: Andrewself/Wikipedia
    FOTO: Andrewself/Wikipedia

    Bolnišnica Fermín Salaberry, v kateri so oskrbeli sedem ljudi, med njimi otroke, je sporočila, da so na nekaterih območjih postavljeni znaki, ki prepovedujejo kopanje, in opozorila na pomen spoštovanja omejitev.

    Kljub temu po besedah prič mnogi obiskovalci opozoril ne upoštevajo. Razmišljajo tudi o namestitvi mreže ob reki, da bi ribam preprečili približevanje. Napadi piranj sicer niso redki. Lani so jih v regiji zabeležili več kot 320. Po mnenju strokovnjakov visoke temperature spodbudijo tudi prisotnost mesojedih rib, ki se v španščini imenujejo palomete in so podobne piranjam.

    Več iz teme

    piranjeArgentinaribekopanje

