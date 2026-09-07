Zaradi podpore Palestini izgublja vloge

Igralka Susan Sarandon (79) na beneškem filmskem festivalu predstavlja najnovejši film The Echo Chamber, ki je prirejen po zadnjem scenariju italijanskega filmskega ustvarjalca Bernarda Bertoluccija. Film režiserja Andree Palaora, v katerem igrata tudi Alicia Vikander in Luca Marinelli, se v konkurenci 21 filmov poteguje za zlatega leva, ki ga bodo podelili 12. septembra. Oskarjevka je na festivalu spregovorila o tem, da zaradi odkrite podpore Palestini in glasnih kritik ravnanja Izraela še vedno izgublja filmske vloge, kljub temu, da je domača javnost vse manj naklonjena ameriški podpori Izraelu. Kot pravi, je bilo za ljudi veliko razkritje, kako veliko denarja Združene države namenjajo Izraelu. Režiser filma Andrea Pallaoro ter igralci Luca Marinelli, Susan Sarandon in Alicia Vikander ...