Zaradi prevelike gneče na njegovem koncertu spet smrtna žrtev

Asake je eden največjih afriški glasbenikov zvezdnikov, a tokrat je doživel še malce več globalne prepoznavnosti zaradi tragedije na koncertu v Keniji. V gneči v Nairobiju je namreč umrla 20-letna Karen Lojore. Tragedija se je zgodila blizu vhoda na nacionalni štadion sredi dolgih čakalnih vrst in zamud, ki jih je poslabšalo močno deževje, pri čemer so bili poškodovani tudi drugi oboževalci, poroča BBC.

Nigerijski glasbenik se je oglasil prek instagrama. »Moje srce je z družino, prijatelji in ljubljenimi Karen Lojore,« je dejal Asake. Zraven je dodal, da je bila glasba vedno njegov »način deljenja ljubezni in veselja« in »srce se mi para, da je moral kdorkoli doživeti takšno izgubo«.

Pozval je k ustrezni preiskavi in da morajo krivci za tragedijo odgovarjati. Organizatorji dogodka, to je podjetje Tukutane Entertainment, so dejali, da sodelujejo z oblastmi, da bi »izvedeli, kaj se je zgodilo«. Tiskovni predstavnik policije je dejal, da »incident celovito preiskujejo, da bi dobili odgovore na vprašanja, kaj, kako in zakaj se je zgodilo ... in se na koncu izognili takšnemu dogodku v prihodnosti«.

A to ni prva tragedija na koncertu Asakeja. Leta 2022 v Londonu na akademiji Brixton sta v gneči življenje izgubili dve osebe, še več je bilo ranjenih. Asake, njegovo pravo ime je Ahmed Ololade, je eden vodilnih nigerijskih afrobeat zvezdnikov, ki je na sceno prodrl z albumom Mr. Money With the Vibe.

Prislužil si je tudi nominacijo za nagrado BBC Radio 1 Sound of 2023, kjer so ga razglasili za »enega najbolj vročih nigerijskih zvezdnikov«. Od takrat je prejel še druga priznanja in nagrade, vključno z dvema nominacijama za grammyja.