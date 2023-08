Zaradi streljanja na kolegico deset let ječe

»Obstaja napačno razumevanje, da sem nekakšna pošast ali da česa ne obžalujem. To ni res. Če bi lahko, bi spremenil zaporedje dogodkov, a tega ne morem,« je na sodnem procesu v ZDA povedal kanadski raper Tory Lanez, ki so ga obtožili na deset let zapora zaradi streljanja na ameriško raperko Megan Thee Stallion. Lanez je med njunim prepirom po zabavi leta 2020 dobitnico grammyja ustrelil v noge, zaradi poškodb pa je morala na operacijo, s katero so ji iz noge odstranili ostanke nabojev.

Decembra je bil Lanez že spoznan za krivega treh obtožb, povezanih z orožjem, in od takrat je bil v zaporu. Okrožni državni tožilec iz Los Angelesa George Gascon je po izreku kazni povedal, da je slava Megan Thee Stallion »prispevala k pomembni pozornosti glede vprašanja nasilja nad ženskami«.

Tožilstvo je na sodnem procesu za Laneza zahtevalo 13-letno zaporno kazen. Po mnenju tožilstva si je 31-letnik zaslužil dolgo kazen zaradi streljanja na ranljivo žrtev v mirni stanovanjski ulici in zaradi kampanje poniževanja in ponovnega travmatiziranja po napadu.

Njegovi odvetniki so menili, da bi moral raper dobiti pogojno kazen in biti vključen v program zdravljenja odvisnosti od drog. Obramba je po izreku kazni tudi napovedala možnost pritožbe. Za zdaj ni jasno, ali bodo ZDA Laneza deportirale v Kanado.

Raper je pred izrekom kazni pred sodiščem sam prebral izjavo. Čeprav je med sojenjem vztrajal, da je nedolžen, je v torek povedal, da sprejema odgovornost za to, kar je naredil narobe tisto noč, a ni natančno pojasnil, na kaj se to nanaša.

Lanez, čigar pravo ime je Daystar Peterson, je do leta 2021 posnel sedem albumov, ki so se uvrstili med prvih deset na lestvici Billboard 200 v ZDA.