Zaročenka in zadnja ljubezen Elvisa Presleyja

Ko je bila stara komaj 19 let, je Ginger Alden padla v oči takrat 41-letne glasbene legende, njegovega veličanstva kralja rock'n'rolla Elvisa Presleyja. Leta popivanja, lahkih deklet in trdih drog ter nasploh nerednega in vse prej kot zdravega življenjskega sloga so Kralja do tedaj že precej zdelala, vendar mu je ob mladenki novembra 1976, ko sta se spoznala, kri spet živahneje pognalo po žilah.

Presley se je za Ginger Alden tako vnel, da jo je že po dveh mesecih zaprosil za roko. Seveda je sprejela in poslala zaročenka samega Kralja. A njuna sreča se ni iztekla kot v pravljici in ne živita srečno, saj je Elvisa že leta 1977 prej omenjeni življenjski slog pahnil v prerani grob. Če ne verjamete zgodbam, da se je samo naveličal nadležne vsesplošne pozornosti in smrt uprizoril, saj ga od takrat neprestano videvajo, predvsem v njegovi domači Ameriki. Ker pa obstaja prava subkultura njegovih imitatorjev, »prikazovanja« Elvisa sploh niso nenavadna. Uradno je – tako kot mati in hči – umrl zaradi srčnega zastoja, njegovo truplo pa je v kopalnici na znamenitem posestvu Graceland našla prav Ginger Alden.

Kakorkoli, Elvis je imel z ženo Priscillo edinega otroka, hčer Liso Marie. Po ločitvi staršev leta 1973 je ostala pri materi, ga je pa kar pogosto obiskovala v Gracelandu, kjer je v zadnjem obdobju Elvisovega življenja, ko je bila stara osem, devet let, seveda srečevala Ginger Alden.

Ko je ne preveč zdrav življenjski slog 12. januarja letos pri 54 letih pokopal še Liso Marie, se je je spomnila tudi zdaj 65-letna Aldenova, ki je bila po smrti zaročenca model in ne posebno slavna igralka. Povedala je, da sta se z Elvisovo hčerjo odlično razumeli. »Ni nama bilo dano skupaj preživeti let, vendar smo se, ko naju je obiskala v Gracelandu, imeli zares lepo. Spremljala naju je na nekaj nastopov, skupaj sva obiskali tudi moj dom,« je po smrti Lise Marie povedala Aldenova.

»Vedno se bom spominjala, kako sva se na posestvu njenega očeta vozili v avtu za golf, kar ji je bilo zelo všeč, peljala sem jo na hamburger v dobri stari McDonald's … Lisa, počivaj v miru. Imeli smo te radi in te bomo zelo pogrešali,« je ob slovesu hčere bivšega zaročenca zapisala Ginger Alden.

Njen odnos z Elvisovo družino po njegovi smrti ni bil nič kaj dober. Kralj ji ni v oporoki zapustil nič, zato je tožila upravljavce njegovega premoženja. Presleyjevi so ji v odgovor prepovedali obiske v Gracelandu. Svojo zgodbo o življenju z Elvisom je kmalu po njegovi smrti prodala opravljivim časopisom, leta 2014 pa jo je podrobno opisala tudi v knjigi Elvis and Ginger: Elvis Presley's Fiancée and Last Love Finally Tells Her Story (Elvis in Ginger: zaročenka in zadnja ljubezen Elvisa Presleyja končno pove svojo zgodbo).