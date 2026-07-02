Na vrhu Empire State Buildinga razvila transparent in se zaročila

Nenavaden incident se je zgodil v sredo na vrhu Empire State Buildinga v New Yorku, kjer sta se dve osebi brez zaščitne opreme povzpeli na sam vrh nebotičnika, razgrnili mirovniški transparent in se zaročili, poroča CNN. Dva pripadnika newyorške policije enote za nujne primere sta se povzpela po štirih lestvah, da bi dosegla par na vrhu igle, 427 metrov nad soparnim mestom, nato pa sta ju varno pospremila navzdol in pridržala.

Identificirali so ju kot 32-letnega Ivana Kuznetsova in 33-letno Angelino Nikolau. Živita v East Orangeu v New Jerseyju in sta znana po podobnih podvigih, in sicer plezanju na visoke stavbe brez vrvi ali druge zaščitne opreme. Obtožili so ju več kaznivih dejanj, vključno z vlomom, malomarnim ogrožanjem življenja, poškodovanjem premoženja, kršitvijo lokalnih odlokov, posedovanjem orodja za vlom, nepooblaščenim vstopom v stavbo in motenjem javnega reda in miru je sporočila policija. Preiskovalci še vedno ugotavljajo, kako sta znana kaskaderja prišla na omejeno območje, ki ni odprto za javnost.

Nekdanji namestnik direktorja FBI Andrew McCabe je za CNN povedal, da je nevarni kaskaderski podvig mestne in policijske uradnike ter lastnike stavb spravil v »težak položaj«. »Storiti bodo morali vse, kar je v njihovi moči, da bodo ti ljudje ustrezno preganjani, saj ne moremo tvegati, da bodo to videli tudi drugi in se odločili, da bodo še oni poskusili.« Angela Nikolau je na instagramu objavila fotografije in videoposnetke s pustolovščine, vključno s posnetkom svojega zaročnega prstana z New Yorkom v ozadju.