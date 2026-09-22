Dražba predmetov Brigitte Bardot: samo za pasji ovratnici 9400 evrov

Poročali smo že, da so v Parizu pripravili dražbo z osebnimi predmeti Brigitte Bardot. In izkupiček je bil mnogo boljši od pričakovanj. Za 285 predmetov so zbrali skoraj milijon evrov, kar kaže, da je nekdanja filmska zvezdnica še vedno magnet za oboževalce in zbiratelje. Začetna vrednost vseh predmetov je bila namreč kar dvajsetkrat manjša, so sporočili iz dražbene hiše Milion.

Za dražbo se je prijavilo približno 3000 dražiteljev, izkupiček pa bodo namenili njeni fundaciji za dobrobit živali in njenemu edinemu otroku Nicolasu-Jacquesu Charrierju, s katerim dolgo nista imela stikov.

FOTO: Charlotte Siemon/AFP

Dve pasji ovratnici z identifikacijsko ploščico, na kateri je zapisano ime Bardotove in telefonska številka – eno ovratnico so ocenili na 30 evrov – so prodali ruskemu kupcu za 9400 evrov. Avtoportret je dosegel ceno skoraj 40.000 evrov, medtem ko je pisalni stroj, na katerem je napisala avtobiografijo, prinesel 4.634 evrov. Dve njeni kitari sta dosegli ceni 8.600 oziroma 1.900 evrov, tri plišaste tjulnje so prodani za skoraj 2.200 evrov.

FOTO: Charlotte Siemon/AFP

Toda nikakor ni šlo brez zapletov. Oglasil se je njen zadnji mož Bernard d'Ormale, ki je dražbi nasprotoval. Prepričan je, da gre za »nespoštovanje do spomina na Brigitte«. Njeni predmeti bi morali biti ohranjeni kot del zapuščine, je povedal za AFP in dodal, da Brigitte Bardot »v to prodajo ne bi privolila«.

Fundacija je kritike zavrnila in pojasnila, da je dražbo junija odobril upravni odbor, ko je bil vdovec še njegov predsednik, D'Ormale pa trdi, da tedaj ni razumel, da bodo na dražbi ponudili tako osebne predmete. Spor je sicer izbruhnil nekaj dni zatem, ko so ga razrešili s položaja vodje fundacije.