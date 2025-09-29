  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Bela hiša sumi, da je investitor in filantrop v resnici terorist

    Fundacija finančnika in megadonatorja judovskih korenin ostro zanika namige, da financira razne sumljive dejavnosti radikalne levice.
    Tudi v jeseni življenja je 95-letni George Soros priljubljen strelovod za desničarske fantazme. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Galerija
    Tudi v jeseni življenja je 95-letni George Soros priljubljen strelovod za desničarske fantazme. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    29. 9. 2025 | 15:00
    3:52
    A+A-

    »Če pogledate Georgea Sorosa, je v vsaki zgodbi, ki jo berem. V vseh zgodbah kar naprej govorijo o Sorosu, torej je po mojem verjeten kandidat,« je prejšnji teden povedal ameriški predsednik Donald Trump. Po umoru vplivnega podpornika Charlieja Kirka 10. septembra se je odločil, da bo z vsemi topovi udaril po gibanjih na skrajni levici političnega spektra. Po njegovem mnenju za njimi stoji prav judovski poslovnež po rodu z Madžarske George Soros.

    Trump je napovedal, da bo zveznim varnostnim silam, na čelu s preiskovalnim uradom FBI, zaukazal preiskovanje in zatiranje organiziranega političnega nasilja. To je precej širok pojem, a za predsednika gre predvsem za organizirano politično nasilje na levem političnem polu, torej med njegovimi nasprotniki. Da ne ne bi bilo dvoma, na koga misli, je levičarsko protifašistično gibanje Antifa z izvršnim ukazom prejšnji teden razglasil za »domačo teroristično organizacijo«. Antifa sicer ni nekaj, česar delovanje bi lahko preprečili ali vsaj otežili z zasegom prostorov ali sredstev, saj gre za izjemno ohlapno povezavo najrazličnejših naprednih gibanj, ki so enotna organizacija le v očeh skrajnih desničarjev.

    Po poročanju The New York Timesa je na udaru napovedanih preiskav financerjev domnevnih levičarskih skrajnežev tudi Soroseva dobrodelna fundacija Open Society Foundations. Ta je nekoč delovala tudi v Sloveniji, 95-letni Soros pa z njo financira civilnodružbene organizacije po vsem svetu, predvsem tiste, ki se delujejo na področjih človekovih pravic, razvoja demokracije, izobraževanja in javnega zdravstva. Do zdaj ji je doniral več kot 27 milijard evrov, a ima kljub temu še vedno za več kot šest milijard evrov premoženja. Fundacijo sicer vodi filantropov 39-letni sin Alex. V Beli hiši poročanja časopisa niso hoteli potrditi ali zavrniti, češ da so odprte vse možnosti.

    Zaradi ciljev, za katere se zavzema Open Society Foundations, ni nenavadno, da je trn v peti Trumpu, katerega cilji so večinoma prav nasprotni. »Georgea Sorosa in njegovega čudovitega radikalno levega sina Alexa bi morali obtožiti po zakonih o preprečevanju izsiljevanja in korupcije zaradi njune podpore nasilnim protestom in drugega po celotnih Združenih državah Amerike,« je z običajnim požvižganjem na pravopisna pravila avgusta na svojem družbenem omrežju zapisal Trump. Fundacija – že desetletja, praktično od ustanovitve leta 1979, tarča desničarskih teorij zarote – na takšne obtožbe odgovarja, da obsoja terorizem in da so njene dejavnosti mirne in zakonite. Trumpove izjave je prejšnji teden označila za politično motivirane. »Gre za politično motivirane napade na civilno družbo, s katerimi hočejo utišati glasove nestrinjanja z administracijo in spodkopavajo pravico do svobode govora po prvem amandmaju [ameriške] ustave,« so zapisali v sporočilu za javnost.

    Soros se je kot György Schwartz rodil leta 1930 rodil v premožni judovski družini v Budimpešti. Izognil se je usodi večine evropskih Judov v holokavstu in po drugi svetovni vojni emigriral na Zahod. Obogatel je z finančnimi akrobacijami in postal eden največjih filantropov v zgodovini.

    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljali smo v živo

    Pogačar je še drugič svetovni prvak

    Tudi letos Pogačarju ni mogel nihče do živega. Še eno leto bo nosil mavrično majico.
    Miroslav Cvjetičanin 28. 9. 2025 | 06:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenska predsednica o OZN

    Kako je Trump sprejel slovensko predsednico?

    Predsednik Trump nas sili v to, da bomo za obrambo bolj skrbeli sami, je kritična Nataša Pirc Musar. Kljub temu je bilo srečanje z njim in prvo damo prijetno.
    Barbara Kramžar 26. 9. 2025 | 05:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Se obeta referendum? Kaj je na področju zdravstva še mogoče do konca mandata

    Aleš Primc pri dobri polovici podpisov, a ne dvomi, da mu bo uspelo. Kaj to pomeni za zdravstvo.
    Barbara Eržen 29. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Tri najpogostejše zdravstvene težave, na katere moramo biti posebej pozorni

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Na voljo imamo le še 25 let, vemo, kako je v Evropi

    Zeleni prehod ni le tehnološki izziv, saj visoki stroški in dolgotrajno pridobivanje dovoljenj postavljajo prihodnost industrije pred resno preizkušnjo.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Zakaj kapital sam po sebi ni dovolj za globalni preboj

    Kaj se lahko naučimo iz zgodb podjetij, ki so z inovativnimi idejami prišli do poslovnega uspeha tudi v tujini?
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Delov poslovni center – Izvozniki

    V Beogradu zgradili tovarno, v Ljubljani v tem času le zasadili prvo lopato

    Kakšne ovire morajo premagati slovenski izvozniki, da na tujih trgih prehitijo konkurenco?
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ZDAGeorge SorosDonald TrumpAntifa

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Smrtna nesreča

    Prehitra vožnja pri Brežicah usodna za 28-letnika

    Izgubil je oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in po večkratnem obračanju obstal pod nadstreškom ene od hiš.
    29. 9. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Mahlerca

    Nova knjigarna v Kranju nastala iz želje, a tudi potrebe

    Manjkajoči košček sestavljanke v kranjski knjigarniški krajini naj bralci in literarna skupnost vzamejo za svojo, sproočajo iz Layerjeve hiše.
    Nina Gostiša 29. 9. 2025 | 16:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Ruanda 2025

    Pogačar bi v vsakem primeru premagal Evenepoela

    Primož Čerin je prepričan, da si tekmeci drznih akcij slovenskega kolesarskega asa ne morejo niti zamisliti.
    Miha Hočevar 29. 9. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Ujete tisočinke:

    Janja in Tadej svetovna prvaka, Šeško na otoku prvič zabil (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 29. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    George Soros

    Bela hiša sumi, da je investitor in filantrop v resnici terorist

    Fundacija finančnika in megadonatorja judovskih korenin ostro zanika namige, da financira razne sumljive dejavnosti radikalne levice.
    29. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Ruanda 2025

    Pogačar bi v vsakem primeru premagal Evenepoela

    Primož Čerin je prepričan, da si tekmeci drznih akcij slovenskega kolesarskega asa ne morejo niti zamisliti.
    Miha Hočevar 29. 9. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Ujete tisočinke:

    Janja in Tadej svetovna prvaka, Šeško na otoku prvič zabil (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 29. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    George Soros

    Bela hiša sumi, da je investitor in filantrop v resnici terorist

    Fundacija finančnika in megadonatorja judovskih korenin ostro zanika namige, da financira razne sumljive dejavnosti radikalne levice.
    29. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Podjetništvo

    Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kakšna je finančna varnost ob nezgodi?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Kolikokrat dnevno lahko odpremo okna?

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo