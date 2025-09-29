Bela hiša sumi, da je investitor in filantrop v resnici terorist

»Če pogledate Georgea Sorosa, je v vsaki zgodbi, ki jo berem. V vseh zgodbah kar naprej govorijo o Sorosu, torej je po mojem verjeten kandidat,« je prejšnji teden povedal ameriški predsednik Donald Trump. Po umoru vplivnega podpornika Charlieja Kirka 10. septembra se je odločil, da bo z vsemi topovi udaril po gibanjih na skrajni levici političnega spektra. Po njegovem mnenju za njimi stoji prav judovski poslovnež po rodu z Madžarske George Soros.

Trump je napovedal, da bo zveznim varnostnim silam, na čelu s preiskovalnim uradom FBI, zaukazal preiskovanje in zatiranje organiziranega političnega nasilja. To je precej širok pojem, a za predsednika gre predvsem za organizirano politično nasilje na levem političnem polu, torej med njegovimi nasprotniki. Da ne ne bi bilo dvoma, na koga misli, je levičarsko protifašistično gibanje Antifa z izvršnim ukazom prejšnji teden razglasil za »domačo teroristično organizacijo«. Antifa sicer ni nekaj, česar delovanje bi lahko preprečili ali vsaj otežili z zasegom prostorov ali sredstev, saj gre za izjemno ohlapno povezavo najrazličnejših naprednih gibanj, ki so enotna organizacija le v očeh skrajnih desničarjev.

Po poročanju The New York Timesa je na udaru napovedanih preiskav financerjev domnevnih levičarskih skrajnežev tudi Soroseva dobrodelna fundacija Open Society Foundations. Ta je nekoč delovala tudi v Sloveniji, 95-letni Soros pa z njo financira civilnodružbene organizacije po vsem svetu, predvsem tiste, ki se delujejo na področjih človekovih pravic, razvoja demokracije, izobraževanja in javnega zdravstva. Do zdaj ji je doniral več kot 27 milijard evrov, a ima kljub temu še vedno za več kot šest milijard evrov premoženja. Fundacijo sicer vodi filantropov 39-letni sin Alex. V Beli hiši poročanja časopisa niso hoteli potrditi ali zavrniti, češ da so odprte vse možnosti.

Zaradi ciljev, za katere se zavzema Open Society Foundations, ni nenavadno, da je trn v peti Trumpu, katerega cilji so večinoma prav nasprotni. »Georgea Sorosa in njegovega čudovitega radikalno levega sina Alexa bi morali obtožiti po zakonih o preprečevanju izsiljevanja in korupcije zaradi njune podpore nasilnim protestom in drugega po celotnih Združenih državah Amerike,« je z običajnim požvižganjem na pravopisna pravila avgusta na svojem družbenem omrežju zapisal Trump. Fundacija – že desetletja, praktično od ustanovitve leta 1979, tarča desničarskih teorij zarote – na takšne obtožbe odgovarja, da obsoja terorizem in da so njene dejavnosti mirne in zakonite. Trumpove izjave je prejšnji teden označila za politično motivirane. »Gre za politično motivirane napade na civilno družbo, s katerimi hočejo utišati glasove nestrinjanja z administracijo in spodkopavajo pravico do svobode govora po prvem amandmaju [ameriške] ustave,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Soros se je kot György Schwartz rodil leta 1930 rodil v premožni judovski družini v Budimpešti. Izognil se je usodi večine evropskih Judov v holokavstu in po drugi svetovni vojni emigriral na Zahod. Obogatel je z finančnimi akrobacijami in postal eden največjih filantropov v zgodovini.