Najvplivnejša Američana na bojni nogi

Ta teden je Leon XIV., prvi papež iz Združenih držav Amerike, odpotoval mednarodno turnejo, med katero bo obiskal afriške države Alžirijo, Angolo, Ekvatorialno Gvinejo in Kamerun; razen večinsko muslimanske Alžirije so druge države na seznamu večinoma krščanske. Voditelj največjega, katoliškega dela krščanstva, pa ni samo eden od dveh najvplivnejših Američanov na svetu, ampak je tudi glasen kritik drugega, predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Domačih kritikov je vajen, saj je neprestano na tapeti domačih političnih nasprotnikov demokratov, veliko ima celo nasprotnikov v lastni republikanski stranki, v zobeh ga imajo liberalni mediji in je priljubljena tarča posmeha voditeljev večernih televizijskih oddaj. A ameriška tiskovna agencija AP je ocenila, da Trumpov kritik z največjim vplivom ni nihče od omenjenih, ampak prav Leon XIV. Papež je na primer zaradi napadov na Iran, kjer trenutno vlada zelo krhko premirje, ostro kritiziral Trumpa in njegovo ravnanje. Napovedi izbrisa iranske civilizacije označil za »resnično nesprejemljive«.

Gotova sta si najvplivnejša Američana na svetu, čeprav sta 70-letni papež in skoraj deset let starejši predsednik pripadnika iste generacije, zelo različna. Konec koncev je Leon naročnik The New York Timesa, ki ga je Trump zaradi blatenja lansko leto tožil za 15 milijard dolarjev. Poznavalci Vatikana pravijo, da je kritika Leona drugačna od kritik ameriške politike kakšnega od prejšnjih papežev, ker je Američan, angleščina je njegov prvi jezik in zato ne more proti do nesporazumov glede tega, kar sliši in kaj pove o politiki v domovini. V Trumpovi administraciji je sicer tudi kar nekaj vplivnih katolikov, na čelu s podpredsednikom, katoličanka je njegova žena, vendar imajo večji vpliv protestanti, tudi zelo goreči in z mesijanskimi idejami o tem, da je njihovo delo hkrati Božje delo.

V javnosti so se pojavila poročila, da so nasprotja med Belo hišo in Svetim sedežem šla tako daleč, da so uradniki opozorili predstavnike katoliške cerkve v ZDA – ta je z več kot 72 milijoni vernikov največja verska skupnost v državi –, naj se na postavljajo na pot ameriški vojaški moči. Tako ameriško veleposlaništvo v Vatikanu kot samo predstavništvo papeške države sta zavrnila ta poročila, saj naj ne bi odsevala prave narave pogovorov za zaprtimi vrati, ki so menda rutinski in redni. A nihče ne zanika, da sta najvplivnejša Američana na globalni ravni v vse prej kot dobrih odnosih.