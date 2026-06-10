Ko celo tajnica ne pozna tajen svojega šefa

Spodnji, predstavniški dom ameriškega zveznega parlamenta, kongresa, je ta teden na pričanje povabil Lesley Groff, dolgoletno tajnico oziroma uradno izvršno asistentko najbrž najbolj zloglasnega spolnega zločinca našega časa Jeffreyja Epsteina. Čeprav je minilo že skoraj sedem let, odkar se je v več kot sumljivih okoliščinah obesil v priporu v New Yorku, kjer ga je čakalo eno od sojenj zaradi zvodništva zelo mladih deklet in njihovega ponujanja prijateljem, kongresniki afero še vedno preiskujejo.

Predvsem zaradi njegovih neverjetnih povezav, ki so segale v vrhove svetovne politike – do samega Donalda Trumpa –, poslovnega sveta in šovbiznisa. Groffova je bila v središču omrežja, njeno ime se v tako imenovanih Epsteinovih dokumentih pojavi več kot 160.000 krat, za spolnega zločinca je delala skoraj dve desetletji, v letih od 2001 do 2019, ko so ga priprli. Zato so kongresniki menili, da bo njeno pričanje prava zlata jama za njihovo preiskavo.

Čeprav je Groffova govorila za zaprtimi vrati, se je CNN že na dan pričanja v torek dokopal do njenega pričanja. Povedala pa je, da ni vedela nič o zločinih. Pokojnega šefa je opisala kot mojstrskega manipulatorja. Trdila je, da je Epstein mojstrsko ločil svoje zakonito življenje od tajnega, v katerem je zlorabljal mladenke. Poskrbel je, da celo pri njej kot njegovi osebni tajnici ta ločena svetova nista nikoli trčila. »Prišla sem do spoznanja, da je bil mož, za katerega sem delala 18 let, pošast. Delala sem za doktorja Jekylla, nikoli pa mi ni bilo omogočeno videti pravega gospoda Hyda,« je tožila pred preiskovalci. Povedala je tudi, da ji zaradi zločinov nekdanjega šefa poka srce, vendar ji Epsteinove žrtve ne verjamejo, saj menijo, da je bila preveč vpletena, da o njegovem tajnem življenju ne bi vedela nič.