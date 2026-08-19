Kdo je skrivnostna Trumpova pomočnica?

Še pred nekaj dnevi je bila 35-letna Natalie Harp precej neznana izvršna pomočnica, kakor je njen uraden naziv, predsednika ZDA Donalda Trumpa. Odkar jo je v nedeljo na svojem predvolilnem mitingu mimogrede omenil demokratski senator iz Georgie Jon Ossoff, o njej pišejo vsi.

Novembra bodo imeli v ZDA volitve, na katerih bodo volili vseh 435 članov spodnjega, predstavniškega doma zveznega parlamenta kongresa, in 35 od sto članov zgornjega doma, senata. Med temi bo tudi 39-letni Jon Ossoff, ki jugovzhodno zvezno državo Georgio v senatu zastopa od leta 2021. Ker kandidira ponovno, je seveda pričakovano oster do republikanskega predsednika Trumpa, največjega sovraga vseh demokratov.

Ambicije senatorja Jona Ossoffa so mnogo višje kot samo nov mandat, leta 2028 naj bi ciljal na Belo hišo. FOTO: Annabelle Gordon/Reuters

»Medtem ko se mornarji [na jedrski letalonosilki v Perzijskem zalivu] Lincoln borijo v tej vojni [z Iranom], medtem ko brezplodno zapravlja naše strelivo in zaloge nafte, predsednik spi na sestankih, igra golf in trguje z delnicami,« se je na mitingu v Atlanti v nedeljo o tem, ali Trump sploh hoče biti vrhovni poveljnik vojske, retorično spraševal Ossoff. »Noče te službe. Hoče zgraditi svojo plesno dvorano in leteti z Natalio v leteči palači, ki mu jo je podaril emir Katarja in je očitno brez obrambe,« je bentil senator, o katerem govorijo, da se bo leta 2028 potegoval za demokratsko nominacijo na predsedniških volitvah.

Večina Ossoffovih očitkov je bila dovolj jasnih. Govoril je o novi dvorani, ki jo gradijo v Beli hiši, in o boeingu 747, katarskem darilu Trumpu; ker se je prejšnji mesec po srečanju voditeljev Nata v Ankari menda bal terorističnega napada, se je v tajnosti vkrcal na manjše letalo in odletel domov z njim.

Odprto pa je ostalo vprašanje, kdo je Natalie, s katero si želi Trump leteti naokoli. In tako se je Natalie Harp nenadoma znašla v središču pozornosti ameriške javnosti. Gre za osebo, katere največja odlika je to, kar predsednik ZDA najbolj ceni. Vdanost njemu osebno. Opazil jo je leta 2019, ko je v intervjuju za Trumpu naklonjeno televizijo Fox News povedala, da ji je rešil življenje. Leto prej je namreč podpisal zakon, s katerim neozdravljivo bolnim dovoljujejo terapijo s poskusnimi zdravili, ki še nimajo uradne odobritve agencije za zdravila. »Ne umiram več zaradi raka. Po zaslugi predsednika Trumpa zdaj živim z rakom,« je povedala Harpova pred šestimi leti.

Predsednik ji je menda rešil življenje, zato mu je Natalie Harp brezmejno vdana. FOTO: Mandel Ngan/AFP

Takrat je bolehala za kostnim rakom, zaradi katerega naj bi brez eksperimentalne terapije kmalu umrla. Strokovnjaki za zdravljenje te bolezni so sicer za časopis Washington Post povedali, da na podlagi opisa terapije dvomijo, da so njene trditve točne.

A kakorkoli, zdaj je Harpova ne samo živa, ampak tudi zelo uspešna. In vplivna. Leta 2020 je sodelovala pri Trumpovi drugi, neuspešni predsedniški kampanji, potem je dve leti delala za skrajno desno televizijo One America News Network, leta 2022 pa jo je Trump vpoklical v ekipo, s katero je pripravil tretji in drugič uspešen naskok na oblast. Pogosto ga je spremljala pri igranju golfa, kjer je s seboj nosila prenosni računalnik in tiskalnik; tega je uporabljala za tiskanje člankov, saj njen šef članke raje bere na papirju kot na ekranu. V njegovem imenu je Harpova tudi objavljala na družbenih omrežjih.

Seveda jo je po uspehu čakalo plačilo. Takoj po prevzemu položaja januarja lani je Trump Harpovo imenoval za izvršno pomočnico. Dokaj neoprijemljiv položaj ji prinaša velik vpliv. Imajo jo za osebo, ki odpira ali zapira vrata do predsednika, saj je skoraj neprestano ob njem, in nadzoruje, kaj bo v njegovem imenu šlo na družbena omrežja. Njena odločitev je bila tudi objava razvpite fotografije, ustvarjene z umetno inteligenco, na kateri je Trump prikazan kot različica Jezusa Kristusa.