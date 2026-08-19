ZDA s sankcijami nad predsednico mednarodnega kazenskega sodišča ICC

Gonja ZDA proti mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC) se stopnjuje. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je sporočil, da je ameriška administracija zdaj uvedla nove sankcije. Na udaru sta predsednica sodišča Tomoko Akane iz Japonske in višji tožilec Abdulaye Seye iz Senegala zaradi sodelovanja pri prizadevanjih sodišča za »pregon uradnikov, katerih vlade niso privolile v pristojnost ICC«. Med enajstimi sodniki in tožilci, ki so že dlje izpostavljeni takšnim pritiskom Washingtona, je tudi slovenska sodnica na tem sodišču, Beti Hohler. Gre za povračilni ukrep, ki so ga ZDA uvedle zaradi preiskave ICC proti ameriškemu osebju v Afganistanu in zaradi naloga za aretacijo, ki ga je sodišče izdalo za izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja zaradi vojnih zločinov v Gazi. Sankcije pomenijo ...