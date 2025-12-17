Susie Wiles o Trumpu: Alkoholizem, teorije zarote in motorka v Ovalni pisarni

Marsikdo je prepričan, da je 68-letna Susie Wiles, vodja osebja Bele hiše, najvplivnejša ženska v Washingtonu in iz ozadja resnično vodi Združene države Amerike v drugem mandatu predsednika Donalda Trumpa. Zato ni nenavadno, da je intervju veterana političnega novinarstva Chrisa Whippla z njo, ki ga je v torek objavil ameriški mesečnik Vanity Fair, vzbudil izjemno pozornost. Posebno zato, ker vsebuje izredno sočne izjave vplivne dame, sama pa je številne opisala kot iztrgane iz konteksta in intervju ocenila kot »lažnivi napad«, s katerim hoče revija naslikati čim bolj kaotično in negativno podobo Trumpove ekipe.

Zelo dolg intervju dejansko ni besedilo, ki bi nastalo v enem pogovoru. Whipple se je namreč v zadnjem letu kar 11-krat pogovarjal z Wilesovo, tudi preden je skupaj s Trumpom prevzela vodenje Bele hiše. A to ne zmanjšuje pomena njenih izjav. Trumpa je opisala kot človeka z osebnostjo alkoholika. S tem menda ima veliko izkušenj, saj je bil alkoholik njen oče. Ocena Trumpa je še bolj zanimiva, kot bi bila, če bi predsednik dejansko pil, vendar je zaradi starejšega brata, ki je za posledicami pijančevanja umrl zelo mlad, že desetletja tako rekoč abstinent.

Še zdaleč ne visi samo v Beli hiši, Susie Wiles ameriškega predsednika pogosto spremlja tudi na poteh v tujino. FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Takoj po objavi intervjuja v Vanity Fair se je Trump šefici svojega osebja postavil v bran v enem najbolj strupenih ameriških tabloidov New York Post. »Veste, da ne pijem alkohola. To vedo vsi. Če pa bi, bi imel dobre možnosti, da bi postal alkoholik. Tudi to sem že velikokrat povedal,« je modroval Trump. Seveda ocena Wilesove o predsednikovi osebnosti ni bilo edino, kar je vzbudilo toliko pozornosti. Povedala je tudi, da je Trump prepričan, da je ni stvari, ki je kot predsednik ne bi mogel uresničiti.

Že v pogovorih pred začetkom njegovega predsedovanja januarja letos je Wilesova Whipplu razpredala, da Trump ne razmišlja ves čas o tem, da bi se maščeval političnim nasprotnikom, da pa izkoristi priložnost za to, če je pojavi. Menda sta predsednik in šefica osebja Bele hiše dosegla okvirni dogovor, da bo zadeve, o katerih meni, da jih mora, razrešil v prvih 90 dneh mandata. Po izteku tega časa je Wilesova novinarju priznala, da se Trump dogovora ni držal v celoti, saj je z nekaterimi nasprotniki obračunaval tudi po več kot treh mesecih od prevzema položaja.

Del Trumpovega notranjega kroga (na fotografiji z leve), posebni odposlanec Steve Witkoff, Susie Wiles, zunanji minister Marco Rubio in podpredsednik James Vance FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Nič kaj laskavo se dama iz predsednikovega ozadja ni izražala o nekaterih članih, kakor jih imenuje, Trumpovega notranjega kroga. O podpredsedniku Jamesu Vanceu je tako povedala, da že desetletje razširja teorije zarote in da je njegova preobrazba iz ostrega nasprotnika Trumpa v njegovega gorečega privrženca najbrž samo politična poteza.

Še bolj kritična je bila do na začetku mandata najvplivnejšega predsednikovega sodelavca, milijarderja Elona Muska. Opisala ga je kot težkega čudaka in uporabnika mamila ketamin, poleg tega pa je kritizirala njegovo lomastenje po institucijah, med katerim je z vihtenjem motorke ponazarjal, kako bo rezal stroške.

Dejansko je do maja, ko ga je Trump nagnal iz Washingtona, storil bolj malo, a še to, kar je, na primer ukinil agencijo za pomoč tujini Usaid, Wilesova ocenjuje kot negativno. Whipplu je namreč med enim od njunih pogovorov povedala, da nihče pri zdravi pameti ne bi ukinjal Usaida, ki (je) dela(l) zelo dobro.