FOTO:Zdaj je čas, da se oglasite, poziva britanska policija

Pozornost preiskovalcev je vzbudil podatek, da je osumljenec prav dan po izginotju Maddie avtomobil znamke Jaguar prepisal na drugo ime, ostal pa mu je še kombi. FOTO: AFP

Fotografije avtomobilov

Madeleine McCann je izginila 3. maja 2007. FOTO: AFP

Osumljenec je v kraju Praia da Luz in okolici uporabljal jaguarja, letnik 1993, model XJR 6. FOTO: AFP

Izvedeti resnico

Kate in Gerry McCann upata, da ju bodo novi izsledki pripeljali do resnice. FOTO: Dominic Lipinski/AFP

Kdo je ta 43-letni Nemec , se zdaj sprašuje svetovna javnost o najnovejšem osumljencu v najbolj znanem primeru izginotja, domnevne ugrabitve triletne britanske deklice Madeleine McCann. Osumljencev v tej trinajst let dolgi in boleči zgodbi so vsi tisti, ki so spremljali primer, že navajeni; od 3. maja 2007, ko je dekletce izginilo iz apartmaja v portugalskem kraju Praia de Luz, se jih je nanizalo kar 600, med prvimi sta bila celo Madeleinina staršaPo treh letih, odkar so policisti spregovorili o zadnjih osumljencih, so zdaj spet zelo optimistični, kajti prišli so na sled Nemcu, znanemu spolnemu prestopniku, ki je bil v času dogodka star 30 let in se je nahajal v bližini kraja, kjer je družina preživljala počitnice. Kot je povedal, britanski detektiv, zadolžen za primer, so Nemca med letoma 1995 in 2007 večkrat videli v portugalski regiji Algarve.Prav v času počitnikovanja McCannovih je menda živel v hiši med mestoma Lagos in Praia da Luz. Nemška policija je nekaj namigov, da bi lahko bil vpleten v izginotje male Madeleine, domnevno dobila že leta 2013, a niso zadostovali za njegovo prijetje. V sredo zvečer pa so s Scotland Yarda sporočili, da so prišli do novih spoznanj, ki so plod dolgoletnega sodelovanja britanske, nemške in portugalske policije. Po navedbah nemških kriminalistov je tožilstvo v nemškem mestu Braunschweig uvedlo preiskavo proti 43-letniku, ki je bil v preteklosti že večkrat kaznovan zaradi spolnih napadov, tudi na otroke, je poročal DPA.Tistega 3. maja zvečer je osumljenec po pisanju BBC dobil telefonski klic, ki je trajal od 19.32 do 20.02, deklica pa je po predvidevanjih izginila kakšno uro pozneje, medtem ko so bili njeni starši v bližnji restavraciji. Policisti so zdaj razkrili tako osumljenčevo številko kot tudi številko osebe, ki ga je klicala, v upanju, da se bo v javnosti našel kdo, ki bi ju prepoznal oziroma njune imetnike. Detektiv Cranwell meni, da bi bil lahko klicatelj ključna priča v primeru. »Moškega, ki ga opisujemo, gotovo kdo pozna. Zato vas neposredno nagovarjam: Morda veste kaj o njem, se vam je zaupal, povedal karkoli o izginotju Madeleine. Več kot 13 let je minilo in vaš odnos do njega se je morda spremenil,« je njegove besede navedel BBC. »Zdaj je čas, da se oglasite.«Pozornost preiskovalcev je med drugim vzbudil podatek, da je osumljenec prav dan po izginotju Maddie svoj avtomobil znamke Jaguar prepisal na drugo ime, ostal pa mu je še kombi. Fotografije obeh vozil ter hiše, kjer je prebival takrat, so ravno tako objavili in pozvali k sodelovanju vse, ki bi kar koli vedeli. Nemška policija pa je razkrila še, da je osumljenec opravljal različna dela, nekaj časa je bil natakar, zagrešil je nekaj vlomov v hotele in počitniške domove ter preprodajal drogo. Sumijo, da pred ugrabitvijo deklice že vlomil v apartma, kjer je družina prebivala.Da so nova dognanja zelo pomembna, so poudarili tudi dekličini starši. »Vse, kar si želiva, je izvedeti resnico ter da odgovorni odgovarjajo. Nikoli se ne bova odpovedala upanju, da bodo Madeleine našli živo. A ne glede na to, kaj se bo izkazalo, morava vedeti, saj morava najti mir,« je STA povzela njuno izjavo.Preiskava izginotja njune hčerke je do zdaj terjala skoraj 14 milijonov evrov, o primeru je bilo objavljenih na tisoče člankov, posnetih na tisoče radijskih, televizijskih in internetnih prispevkov in celo nekaj knjig, narejenih več dokumentarcev, tudi ena serija. Le malo je ljudi, ki ne bi poznali fotografije ljubkega svetlolasega dekletca z velikimi zelenimi očmi. Policija je prejela več kot 8000 prijav iz kar 42 držav, a nič od tega ni dalo odgovora niti na vprašanje, ali je deklica živa ali mrtva.