Zdravko Čolić: Najlepše je, ko moje pesmi zapoje več generacij

Zdravko Čolić se po več desetletjih na glasbeni sceni še vedno najbolj razveseli pristnega stika z občinstvom. Čeprav nastopa v razprodanih arenah, pravi, da zanj niso najpomembnejše številke, temveč čustvo, ki se med koncertom ustvari med ljudmi in izvajalcem.

»Najlepši trenutek je, ko občinstvo poje skupaj s tabo,« priznava glasbena legenda, ki jo še posebej gane pogled na poslušalce različnih starosti. »Glasba povezuje ljudi ne glede na starost,« poudarja Čolić, čigar uspešnice že desetletja spremljajo ljubezni, praznovanja in pomembne življenjske trenutke številnih generacij.

Velikih koncertov zato ne dojema le kot spektakel, ampak predvsem kot srečanje z ljudmi. Ko na istem prizorišču njegove pesmi prepevajo stari starši, starši in njihovi otroci, se zave, kako globoko je njegova glasba postala del njihovih življenj. Pred koncertom 15. avgusta v Simonovem zalivu v Izoli je spregovoril tudi o ljubezni, dolgoživosti svojih pesmi in energiji, zaradi katere se še vedno vrača na oder. Celoten intervju preberite na Onaplus.si.