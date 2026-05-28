Že peta obsodba zaradi smrti zvezdnika iz serije Prijatelji

Nekdanjega osebnega asistenta zvezdnika iz serije Prijatelji, ameriškega igralca Matthewa Perry​ja, Kennetha Iwamaso so pred nekaj dnevi obsodili na tri leta in pet mesecev zapora zaradi vloge pri igralčevi smrti 28. oktobra 2023.

Iwamasa je priznal krivdo za sodelovanje v zaroti pri razdeljevanju ketamina, ki je povzročil Perryjevo smrt. Tožilci so navedli, da je igralcu v zadnjih dneh življenja vbrizgal več kot petindvajset odmerkov ketamina, najmanj tri tisti dan, ko je Perry umrl v masažni kadi svojega doma v Los Angelesu.

Po zapisih v sodnih dokumentih naj bi Perry tik pred smrtjo Iwamaso prosil, naj mu da močen odmerek. Perryjeva mama Suzanne Morrison je v pismu sodnici zapisala, da je družina sinovemu asistentu zaupala, saj bi mu moral pomagati v boju z odvisnostjo, namesto tega pa je zlorabil njihovo zaupanje.

»Zaupali smo človeku brez vesti in moj sin je plačal ceno,« je zapisala. Obramba je trdila, da je bil Iwamasa predvsem podrejen delodajalcu in da ni znal reči ne. »Ta njegova nezmožnost je imela tragične posledice,« so dodali. Kljub temu je sodišče ocenilo, da je njegovo ravnanje prispevalo k tragičnemu izidu.

Kenneth Iwamasa je že peta oseba, obsojena v zvezi s Perryjevo smrtjo. Med njimi sta tudi zdravnika Salvador Plasencia in Mark Chavez, ki sta igralcu dobavljala ketamin po napihnjenih cenah. Plasencia je Iwamaso celo naučil dajati injekcije, čeprav ni imel medicinskega znanja. Obsojeni so bili še svetovalec za odvisnosti Erik Fleming ter Jasveen Sangha, znana kot ketaminska kraljica, ki so jo obsodili na petnajstletno zaporno kazen.