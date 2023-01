Želi biti alternativa Zari in Uniqloju

Vse od leta 2014, ko je indijski modni oblikovalec Rahul Mishra kot prvi Indijec osvojil mednarodno nagrado Woolmark, eno največjih priznanj v svetu mode in okoli 90.000 ameriških dolarjev za povrhu, se mu uresničujejo sanje. Francosko združenje za modo je njegovo delo že tisto leto vključilo na modno brv prêt-à-porter v Parizu, leta 2020 je postal prvi Indijec, ki se je kot gost predstavil v programu visoke mode.

Mishreve kreacije danes redno objavljajo vodilni naslovi modnega tiska, nosijo jih zvezdnice, kakršni sta Cate Blanchett in Michelle Yeoh, pojutrišnjem bo na pariškem tednu visoke mode za naslednjo jesen/zimo uradno debitiral s kolekcijo Cosmos in se tako uvrstil med najbolj izbrane modne hiše, kot so Chanel, Dior, Valentino in Schiaparelli.

Sanje ga v resnici še niso zapustile. Kot je te dni, ko so v njegovi novi delavnici v bližini indijske prestolnice New Delhi dopolnjevali še zadnje podrobnosti, je za francosko agencijo AFP povedal, da veliko sanja in da je pogosto izgubljen v fantazijah. »Potem se vrnem in jih delim s svojo ekipo, pogovarjam se s sodelavci in tako te sanje postanejo skupne, vsi začnejo verjeti v idejo,« razkriva 43-letni oblikovalec.

Za vsako obleko je potrebnih več tisoč ur ročnega dela. FOTO: Sajjad Hussain/AFP

Navdih za aktualno kolekcijo je črpal iz Francije, pri impresionističnem slikarju Claudu Monetu, ki je nekoč dejal, da »želi doseči nemogoče, želi slikati zrak«. Oba sta znana po upodabljanju narave – Monet na platnu, Mishra na ekstravagantnih oblekah, ki kipijo od impresivnih vezenin, pogosto cvetja, kar od njegove ekipe terja ogromno potrpežljivosti.

Odraščal je brez interneta

Že pri desetih letih je čutil, da mora na papir preliti cvetoče rože in pokrajino domačega podeželskega kraja Malhausija blizu Kanpurja v zvezni državi Utar Pradeš. Odraščal je brez interneta. Diplomiral je iz fizike, potem se je vpisal na prestižni nacionalni inštitut za oblikovanje v Ahmedabadu, študij pa nadaljeval na Istituto Marangoni v Milanu.

A od svojih korenin se vendarle ni pretirano oddaljil. Vrhunec njegove lanskoletne kolekcije Drevo življenja je obleka s cvetličnimi motivi v 120 barvah, kar naj bi bila njegova vizija pomladi. »To je najbolj barvit kos, kar sem jih kdaj ustvaril,« je dejal in dodal, da je v vsako dolgo obleko vloženih 5000 ur ročnega dela. Kosi iz kolekcije so dosegli cene do 12.500 evrov. Po njegovih besedah je v vsej Indiji komaj 200 rokodelcev, ki obvladajo te vrste delo.

Mishreve kreacije so bogato izvezene, kar od njegove ekipe terja mnogo potrpežljivosti. FOTO: Money Sharma/AFP

Letos bo odprl prvi evropski butik v Londonu prek skupnega podjetja z indijskim konglomeratom Reliance, ključnim distributerjem luksuznih znamk, ki je ekskluzivno povezan z Balenciago in Armanijem. Njegove ambicije temeljijo na alternativi velikanom hitre mode, kot sta Uniqlo in Zara.

»Zdaj je pravi čas. Moj največji cilj je, da bomo nekega dne lahko zagotovili zaposlitev za več kot milijon ljudi po vsem svetu,« razkriva, medtem ko ima v mislih tako rekoč neskončen bazen domačih tekstilnih talentov.