Žena Brucea Willisa o moževi bolezni: Še vedno opazim tisto iskrico v očeh

Zdravstveno stanje znanega hollywoodskega igralca Brucea Willisa, ki so mu pred dvema letoma in pol diagnosticirali demenco, se zlagoma slabša. »Možgani mu odpovedujejo in počasi izgublja sposobnost govora,« je v intervjuju z Diane Sawyer na ABC povedala njegova žena Emma Heming Willis. A družina se je temu prilagodila, je dodala. Moževo bolezen je tudi spravila med platnice: knjiga o skrbi zanj z naslovom Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path (Nepričakovano potovanje: iskanje moči, upanja in sebe na poti oskrbe) bo izšla 9. septembra.

Bruce Willis, ki se je proslavil s številnimi akcijskimi filmi, kot je Umri pokončno, je po besedah njegove žene fizično še vedno v odličnem zdravstvenem stanju, veliko se tudi giblje, kažejo pa se posledice afazije, možganske motnje, ki povzroča težave z jezikom ali govorom. Eno leto po tej diagnozi so mu diagnosticirali še frontotemporalno demenco. »Čeprav je to boleče, je olajšanje končno dobiti jasno diagnozo,« je Willisova družina takrat povedala v izjavi, pri kateri so sodelovale tudi njegove hčere, žena in nekdanja žena Demi Moore.

Emma Heming in Bruce Willis sta se poročila leta 2009 in imata dve hčerki. FOTO: Shutterstock

»Za nekoga, ki je bil zelo zgovoren in angažiran, je zdaj bistveno bolj umirjen in tih. Ko se družina zbere, se zdi, kot da se je stopil,« je Emma Heming Willis v pogovoru za ABC poskušala opisati razliko, ki jo zaznava v moževem obnašanju. »Kot bi bil nekoliko odrinjen, hladen,« je dejala, »ne pa kot Bruce, ki je bil zelo topel in ljubeč. Popolno nasprotje tega je vznemirjajoče in strašljivo.«

Ko je Emma Heming Willis izvedela za diagnozo, jo je zgrabila panika: »Bilo je, kot da bi prosto padala.« A še vedno so trenutki, ko njen mož – zdaj star 70 let – razkrije svojo živahno osebnost. »Še vedno imamo takšne dneve,« je dejala v pogovoru. »Ne dneve, ampak trenutke. To je njegov smeh. Tako prisrčno se smeji. In včasih v njegovih očeh zagledaš tisto iskro, iskrico. To me preprosto prevzame. Težko jih je ujeti, ker ti trenutki tako hitro, kot se pojavijo, izginejo.«

Proslavil se je z akcijskimi filmi. FOTO: promocijsko gradivo

O skrbi za moža se je oglasila že kmalu po smrti legendarnega ameriškega filmskega igralca Gena Hackmana in njegove žene Betsy Arakawa, ki je bila tudi moževa negovalka. Takrat je opozorila na pomen negovalcev, temo, ki jo dobro pozna, a je običajno ne komentira. Poudarila je, da tudi negovalci potrebujejo nego in oporo in da ni samoumevno, da vse obvladajo.