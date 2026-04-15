Žena španskega premierja Sáncheza obtožena korupcije

Begoña Gómez (55), žena španskega premierja Pedra Sáncheza (54) je po dveletni preiskavi, ki jo je vodil sodnik Juan Carlos Peinado, obtožena poneverbe, trgovanja z vplivom, korupcije v poslovnih odnosih in zlorabe sredstev.

Pritožbo proti njej so vložili protikorupcijski aktivisti iz organizacije Manos Limpias (Čiste roke), ki jo vodi Miguel Bernad, povezan s skrajno desnico. Skupina je v preteklosti vložila vrsto neuspešnih tožb proti politikom, tokrat pa je sodnik presodil, da obstajajo zadostni dokazi, da gre primer na sodišče.

Begoñi Gómez očitajo, da je po tem, ko je njen mož leta 2018 postal predsednik vlade, svoj položaj izkoristila za pridobitev položaja na prestižni madridski univerzi Complutense, kjer je vodila magistrski program poslovnih študij, čeprav za to naj ne bi imela ustreznih kvalifikacij. V tej vlogi naj bi podpisovala priporočilna pisma podjetjem, ki so zaprosila za državno pomoč, v zameno pa prejemala denar, a ne za fakulteto, marveč zase.

Par se trenutno mudi na uradnem obisku na Kitajskem in slabih novic še ni komentiral.

Gómezova vse obtožbe zanika, medtem ko Pedro Sánchez trdi, da gre za poskus desnice, da bi oslabila vladno koalicijo. Ko se je preiskava začela, je španski premier za pet dni prekinil opravljanje javnih dolžnosti, da bi se »ustavil in razmislil«, ali naj ostane na položaju zaradi »blata«, ki ga desnica in skrajna desnica skušata vnesti v politiko. Dejal je, da gre za »strategijo nadlegovanja« in poskus, da bi ga z napadi na njegovo soprogo politično oslabili.

Gómezova pa ni edina članica družine, ki je v težavah. Na sodišču se je zaradi domnevnih zlorab in trgovanja z vplivom v povezavi s pogodbami, ki jih je sklenil pokrajinski svet Badajoz, znašel tudi premierjev brat David Sánchez, v začetku meseca pa je zaradi obtožb, da je prejemal provizije pri prodaji zaščitne opreme španski vladi med pandemijo covida-19 pred sodišče stopil nekdanji Sánchezov minister za promet José Luis Ábalos, ki ga je stranka PSOE sicer že izključila iz svojih vrst.

