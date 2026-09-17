Ženska, ki se ne neha boriti

Nobelova nagrajenka za mir Narges Mohamadi je večino zadnjih dveh desetletij preživela v zaporu. V tem času je skrivaj pisala. Fragmente svojih zapisov je s pomočjo prijateljev in sojetnic tihotapila iz zloglasnega iranskega zapora Evin ter kljub zaplembam, pretepanju, bivanju v samici in hudim zdravstvenim težavam ni odnehala. Ta mesec bo tako v nekaj evropskih državah izšla njena knjiga spominov A Woman Never Stops Fighting. V njej opisuje tudi proteste gibanja Ženska, življenje, svoboda, ki so sledili smrti Mahse Džine Amini leta 2022.

Fotografija izpred 25 let, ko so Mohamadijevo izpustili iz zapora po plačilu 12.000 dolarjev visoke varščine. FOTO: Behrouz Mehri AFP

Kljub tveganju pravi, da je njena dolžnost govoriti o ravnanju oblasti. Najbolj osebni del njenega pričevanja pa je povezan z otrokoma, dvojčkoma Alijem in Kiano, ki živita v Franciji. Še enkrat bi se odločila za boj proti režimu, vendar občuti dvom in krivdo, ker je otroka prikrajšala za običajno družinsko življenje.

Mohammadijeva je bila zaradi aktivizma obsojena na več kot 44 let zapora in 154 udarcev z bičem. Med zadnjim prestajanjem kazni so jo menda večkrat pretepli, nato pa dva meseca zadrževali v samici brez stikov z družino in odvetniki. Marca je domnevno doživela srčni infarkt, izgubila okoli 20 kilogramov in bila 18 dni v bolnišnici.