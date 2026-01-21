Ženska, ki stoji ob strani Brooklynu Beckhamu

Družina Davida in Victorie Beckham se običajno ne brani medijske pozornosti, a tokrat ji gotovo ne godi. Njun 26-letni sin Brooklyn, ki je po poroki z Nicolo Peltz prevzel ženin priimek in se začel oddaljevati od družine, je pred nekaj dnevi na instagramu šokiral z izjavo, da si ne želi družinske sprave.

Starše je v dolgi, neprizanesljivi objavi obtožil, da so vedno nadzorovali objave v medijih o njihovi družini in da so bili nepristni odnosi stalnica njegovega življenja. »Zdaj me ne nadzorujejo več, prvič v življenju sem se postavil zase,« je zapisal in staršem prepovedal vsak nadaljnji neposredni stik z njim. Med drugim je razkril, da je odraščal z občutki tesnobe, zdaj pa da je našel svoj mir. Obtožil ju je tudi, da sta želela uničiti njegovo zvezo z Nicolo, še preden sta se leta 2022 poročila.

In kdo je ženska, ki stoji ob strani najstarejšemu od Beckhamovih potomcev? Na instagram profilu se 31-letna Nicola predstavlja kot igralka, avtorica, režiserka in pasja aktivistka. Rodila se je v izjemno premožni družini, odraščala v New Yorku, pozornost medijev pa je pritegnila šele zaradi zveze z Brooklynom. Njen oče Nelson Peltz je bil med drugim direktor več globalnih znamk, na primer Heinz, mama Claudia Heffner pa se je v uveljavila kot model. Poročena sta že več kot 40 let in imata osem otrok. Beckhamova snaha je svojega bodočega moža spoznala na festivalu Coachella, naklonjenost med njima pa se je okrepila na zabavi za noč čarovnic. Prav Nicola je vedno poudarjala, da je zanjo družina na prvem mestu in nekaj časa so v ta krog sodili tudi Beckhamovi.

Njeni starši so dolgo nasprotovali njeni želji da bi postala igralka, a ju je omehčala z nastopom na odrskih deskah leta 2005. Že leto pred tem je debitirala na filmu z manjšo vlogo v božični komediji Deck the Halls, v kateri sta v glavnih vlogah nastopila Matthew Broderick in Danny DeVito. Za seboj ima že več filmov, med drugim Transformerji: Doba izumrtja. Trenutno se pripravlja na snemanje film Prima, v katerem bo poleg tega, da je zanj napisala scenarij, imela glavno vlogo, nastopili pa boste tudi dve oskarjevki, Faye Dunaway in Mira Sorvino. Nicola je lani debitirala tudi kot režiserka. Podpisala se je pod film Lola, za katerega je napisala tudi scenarij in v njem odigrala glavno junakinjo, ki skuša svojega brata rešiti iz toksičnega družinskega okolja. Kdo ve, morda jo je za to navdihnila Brooklynova izkušnja. Čeprav so komentarji na instagramu do nje pogosto nesramni, jih bere. Na očitke, da nič ne dela, pa odgovarja s podatkom, da se je šest let pripravljala na snemanje svojega režijskega prvenca. Nicola med drugim dela kot model, nastopila je tudi v več videih, med drugim z Miley Cyrus v pesmi 7 Things.