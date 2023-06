Ženska na čelu Twitterja

Decembra lani je kontroverzni poslovnež Elon Musk uporabnike twitterja vprašal, ali naj odstopi kot prvi mož platforme. Večina jih je menilo, da bi bil njegov umik z vrha podjetja prava poteza.

V ponedeljek je vodenje družbe kot izvršna direktorica prevzela Linda Yaccarino, ki je bila doslej vodja marketinga pri medijskem konglomeratu NBCU. »Gremo na delo, @Twitter! #čas, da poletimo,« je nova direktorica zapisala na twitterju. V podjetje z njo prihaja tudi Joe Benaroch, nekdanji podpredsednik pri NBCU za komunikacije in oglaševanje.

Pri Twitterju kadrovske spremembe niso posebej komentirali, Musk pa je že maja razkril, da se bo Linda Yaccarino osredotočila na poslovne procese. Že mesece se je ugibalo, koga bo izbral za vodenje družbe, ki se sooča z upadom oglaševalskih prihodkov, prav pri pridobivanju oglaševalcev pa ima nova direktorica bogate izkušnje. V ponedeljek je New York Times poročal, da so se prihodki Twitterja od oglaševanja v ZDA v petih tednih, od prvega aprila do prvega tedna maja, zmanjšali za kar 59 odstotkov v primerjavi z letom prej, pri čemer se je skliceval na interno predstavitev.

Musk je Twitter prevzel oktobra lani, oglaševalci pa so se začeli množično umikati zaradi negotove smeri razvoja družbe, masovnih odpuščanj zaposlenih in bojazni zaradi sovražnega govora na tem družbenem omrežju.

Elon Musk je jasen: ne bo se brzdal, četudi ga bo to drago stalo. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Le nekaj dni pred prihodom Yaccarinove, v petek, je Twitter zapustila Ella Irwin, vodja službe za zaupanje in varnost v podjetju, toda največja težava za novo direktorico bi lahko bil sam Elon Musk.

Ta je prejšnji mesec za CNBC dejal, da mu »ni mar«, če njegovi kontroverzni tviti izzovejo jezo oglaševalcev na twitterju ali delničarjev Tesle. »Povedal bom, kar želim povedati, in če bo posledica tega izguba denarja, naj bo tako,« je bil jasen. Kot lastnik ima v podjetju glavno besedo, a odslej naj bi se posvečal predvsem tehničnim zadevam, nadziral tehnologijo, programsko opremo in sistemske operacije.

Prvi dan službe nove direktorice je sovpadel z dogodkom Twitter Spaces v živo, kjer je Musk gostil Roberta F. Kennedyja mlajšega. Na dogodku je Musk obžaloval napet odnos Twitterja z oglaševalci. Kennedyju je povedal, da je Twitter izgubil milijarde oglaševalskih prihodkov zaradi Muskovega pristopa k moderiranju vsebine na socialnem omrežju. »Bilo je izjemno težko. Pravzaprav se je naš prihodek zmanjšal za polovico, ker se nismo držali smernic,« je priznal.