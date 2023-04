Ženske, ki imajo moč, morajo poslušati njih

Mlade ženske, belke in temnopolte, skupaj korakajo po ulici, opremljene s slogani o enakosti, miru, pravici do splava. Polne tribune govornic, neskončna množica poslušalk, nekje v ozadju policisti z živčnimi pogledi.

In potem veliko fotografij, na katerih so zbrane nekatere glavne akterke gibanja Gloria Steinem, Shirley Chisholm, Bella Abzug, Florence Kennedy … Pred mikrofoni, na sestanku, včasih zaskrbljene, sredi debate, a na večini fotografij se skupaj smejijo.

In potem sem premišljevala, da je smeh teh močnih žensk, ki so se borile za isto stvar, največji dokaz solidarnosti, skupnosti, prijateljstva. Smeh je čustvo, ki je najlepša prispodoba svobode, upanja in vitalnosti. In težko ga je ustaviti.

Številna stara plemena so to vedela, saj so častila boga smeha, ki ni bil niti moški niti ženska in ki je povezoval neznani in znani svet.

Spomnim se prizora iz filma Čarovnice iz Eastwicka, ko glavne tri junakinje uživajo v gradu svojega ljubimca Daryla van Horna (Jack Nicholson), ki je sam hudič, in se nekega dne pred padcem v globino rešijo tako, da se začnejo smejati in poletijo. Sploh ne vedo, da imajo ta talent, a so le čarovnice.

Zato, kadar pomislim na to, da bi se morale ženske med seboj bolj podpirati, rečem seveda, in glavni znak solidarnosti je tudi to, da bi se morale več pogovarjati in se skupaj tudi več smejati.

Einstein je rad povedal, da mora zelo paziti pri jutranjem britju, kajti ko dobi neko idejo, se začne tako smejati, da se lahko ureže z britvico. Kako že pravijo – smeh je orgazem uma.

Ampak smeh je šele začetek skupnosti.

