Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je 377. teden začel na vrhu teniške lestvice ATP, s čimer je izenačil absolutni rekord Steffi Graf, ki je bila na čelu lestvice v različnih obdobjih med avgustom 1987 in novembrom 1996.

Danes 53-letna Nemka velja za eno od najuspešnejših športnic vseh časov. Rodila se je v mestu Mannheim. Njen oče, ki je služil denar s prodajo avtomobilov in zavarovalništvom, jo je že pri treh letih učil osnov teniške igre. Že v rosnih letih je zmagovala na mladinskih turnirjih, kljub temu pa se njena profesionalna kariera ni začela bleščeče. Pri trinajstih letih je igrala na turnirju v Filderstadtu in v prvem kolu izpadla proti dvakratni zmagovali OP ZDA Tracy Austin, ki je po zmagi dejala, da je »takšnih, kot je Steffi, v Ameriki na stotine«.

Ne bi se mogla bolj motiti. Steffi Graf je šest let zatem – še vedno kot najstnica – postala prva in doslej edina teniška igralka (ali igralec), ki ji je uspelo v enem koledarskem letu osvojili vse štiri turnirje velike četverice in zlato olimpijsko kolajno. Zgodovinskega leta 1988 na OP Avstralije v Melbournu in Roland Garrosu v Parizu tekmicam ni oddala niti enega niza.

Četudi je zelo zgodaj osvojila vse, kar se je dalo, ji slava ni stopila v glavo ali načela motivacije. V naslednjih sezonah je redno osvajala turnirje za grand slam, v vitrini ima kar dvaindvajset lovorik. Na čelu svetovne teniške lestvice je bila rekordnih 186 zaporednih tednov.

Tekmovalno kariero je sklenila leta 1999, potem ko si je poškodovala zadnjo stegensko mišico. Imela je trideset let in bila v trenutku upokojitve še vedno tretja igralka na svetu. »V tenisu sem naredila vse, kar sem hotela. Čutim, da ni več česa doseči. Tedni po Wimbledonu zame niso bili lahki. Nisem se več zabavala. Prvič v karieri se mi ni ljubilo iti na turnir. Moja motivacija ni bila takšna, kot je bila v preteklosti,« je pojasnila svojo odločitev.

Odtlej se redko pojavlja v javnosti. Leta 2001 se je poročila z Andrejem Agassijem, ki je bil tedaj na višku teniške slave. Imata dva otroka. »Ne potrebujem publicitete. V karieri mi je veliko pomenila tudi zasebnost, morda zato, ker sem bila od mladih nog v soju žarometov,« je lani jeseni za revijo Vogue spregovorila o svojem življenjskem slogu.