  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Zgodba Korošice, ki je v bolnišnični sobi našla svobodo v glasbi

    Neža Rebernik Jamnik - Zha s prvencem Noči v Ljubljani prebija sceno. Iskreno o tem, kako je v bolnišnici našla svobodo v glasbi in bolečino pretopila v ritem.
    Tam, v tisti sterilnosti, ko se ti zdi, da se je svet ustavil, glasba ni bila le zabava. Bila je kisik, je v intervjuju zaupala 24-letna Korošica. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Tam, v tisti sterilnosti, ko se ti zdi, da se je svet ustavil, glasba ni bila le zabava. Bila je kisik, je v intervjuju zaupala 24-letna Korošica. FOTO: Voranc Vogel
    Žan Urbanija
    26. 11. 2025 | 18:00
    11:28
    A+A-

    Konec oktobra je slovenski glasbeni prostor tiho, a odločno presekal prvenec z naslovom Noči v Ljubljani. Njegova avtorica je Zha, 24-letna Korošica, ki v svojo glasbo preliva mešanico soula, funka in nalezljivega ritma. A če vas njene skladbe vabijo k plesu, njena osebna zgodba vabi k nečemu globljemu – k soočenju z lastnimi demoni.

    Zha, za katero stoji Neža Rebernik Jamnik, ni produkt marketinškega oddelka. Je dekle, ki piše dnevnik, v katerega si ne upa pogledati za nazaj, in umetnica, ki je svojo bolečino – od boja z motnjami hranjenja do težkih kožnih bolezni – pretopila v ustvarjalnost.

    V iskrenem, na trenutke pretresljivem pogovoru razkriva, kako je omejitev svobode rodila njeno največjo strast in zakaj je Koroška zanjo danes predvsem varen pristan, kamor se hodi celit.

    Pri komercialnih radiih pogreša posluh za mlade in alternativno sceno. FOTO: Tjaša Barbo
    Pri komercialnih radiih pogreša posluh za mlade in alternativno sceno. FOTO: Tjaša Barbo

    Vaš album Noči v Ljubljani deluje kot zrela, celostna pripoved, čeprav menda sprva sploh ni bil v načrtu za letos. Kako se zgodi tak ustvarjalni preskok?

    Res je, moj prvotni načrt je bil, da album izdam šele prihodnje leto. Iskreno? Povod je bil trenutek, ko se mi lani niso odprla vrata na Emo. Tisto »ne« je v meni sprožilo nekaj primalnega. Bilo je razočaranje, seveda, a pomešano z neko trmo. Občutek, da je bilo lansko leto glasbeno morda malce medlo, se je spremenil v navdih. Rekla sem si: »V redu, pa bom zdaj vso to energijo, ves ta bes, usmerila v nekaj večjega.«.

    Naslov Noči v Ljubljani zveni romantično, a hkrati skrivnostno. Od kod izvira?

    Naslov sem intuitivno, skoraj podzavestno zapisala v svojo beležko med nekim predavanjem, še preden sem imela napisane prve tri skladbe. Imam posebno beležko, kamor si zapisujem ves svoj ustvarjalni kaos. Ko sem to napisala, sem preprosto vedela: to je to. To bo okvir moje zgodbe.

    Besedila piše sama, preizkuša pa se tudi v produkciji beatov. FOTO: Tjaša Barbo
    Besedila piše sama, preizkuša pa se tudi v produkciji beatov. FOTO: Tjaša Barbo

    Na albumu se verjetno prepletajo različna čustva. Katera skladba pa je tista, ki je vam osebno najbližje – bodisi zaradi samega procesa nastanka ali teže trenutka, ki ga nosi?

    Uh, to je težko vprašanje. V šali bi verjetno lažje povedala, katero bi z albuma umaknila (smeh). A če moram izbirati, se v meni borita dva pola. Z racionalnega vidika bi izpostavila skladbo Če bila bi ti. To je pesem, ki je zmagala na natečaju Radia Si Standouts 2025 in mi v letošnjem letu na stežaj odprla marsikatera vrata na slovensko sceno.

    Če pa poslušam srce, je to Kaj skriva. Ta pesem je nastala v res težkih, tihih trenutkih, ko sem se spraševala o samem smislu lastnega obstoja. Je moj najbolj iskren zapis.

    Če bi morali to intenzivno obdobje svojega življenja in ustvarjanja povzeti z enim samim verzom z albuma – kateri bi to bil?

    Brez dvoma verz iz skladbe Pazila bom na tebe, ki pravi: »Pazila bom na tebe, tudi če zato pustila bom svoje sanje.« Mislim, da ta stavek pove vse o žrtvovanju in ljubezni, ki prevevata album.

    Omenili ste beležko. Menda pa pišete tudi dnevnik, ki pa ima prav posebno, skoraj terapevtsko pravilo – nikoli ga ne berete za nazaj?

    (Smeh) Res je. Dnevnik pišem že približno pet let, skoraj vsako jutro, to je moj ritual. Zanimivo pa je, da zvezke shranjujem, a jih nikoli ne odprem. V dnevnikih namreč ni samozavestne Zhe, tam je Neža – z vsemi svojimi dvomi, strahovi in ranljivostjo. To je moj ventil. Ko dam misli na papir, jih izpustim iz glave. Če bi to brala za nazaj, bi bilo, kot da bi spet vstopala v stare rane.

    Glasba vas sicer spremlja že od malih nog. Menda ste že pri sedmih letih imeli čisto pravi nastop ob boku danes velikih imen?

    O, ja! Zelo hitro sem vedela, da je to moja pot, nekje pri treh ali štirih letih. Spomnim se tekmovanj, kot je bil »Sončkova parada«. Stara sem bila kakšnih sedem let in sem pela Vanilijo od Maje Keuc. Imela sem cel nastop, čisto zares sem to vzela. Zanimivo je, da je bil na teh tekmovanjih takrat tudi Luka Basi, ki je bil seveda starejši in nas je vse »premagal«. Že takrat me je oder klical, čeprav sem bila najmlajša.

    Danes ustvarjate svojo glasbo, pišete besedila. Kako pa je s produkcijo?

    Besedila so moja, to je moj način izražanja. Od januarja letos pa se preizkušam tudi v sestavljanju beatov in semplov. Imam odličnega producenta Simona Mahoriča, s katerim sva se super ujela, a želim biti vključena v proces od začetka do konca. Ne želim biti le pevka, ki ji nekdo drug kroji zvok.

    Danes o svojih stiskah govorite z neverjetno mirnostjo. A nekoč so vas pripeljale do roba. Spregovoriva o tem, da razbijemo tabuje – kako je izgledalo tisto obdobje v bolnišnici?

    To je bilo najtežje obdobje mojega življenja. Že od osnovne šole sem se borila z motnjami hranjenja, v četrtem letniku pa je telo in psiha reklo »dovolj« in pristala sem v bolnišnici v Mariboru.

    Začutila je, da je glasba edini prostor, kjer je resnično svobodna. Fotografija je simbolična. FOTO:  Marko Feist
    Začutila je, da je glasba edini prostor, kjer je resnično svobodna. Fotografija je simbolična. FOTO:  Marko Feist

    Kako je to izgledalo? Sterilno. Čas tam teče drugače. Tam ni zunanjega sveta, ni hitenja, je le soočenje s samim seboj, kar je včasih najhujša kazen. Čutila sem takšno globoko žalost, da nisem hotela vstati iz postelje. Spanje je postalo moj beg. Še danes, če se slabo počutim, je moj obrambni mehanizem ta, da bi najraje prespala dan. Da obstajam samo v sanjah, kjer me nič ne boli.

    Tam veljajo stroga pravila. Telefon sem imela na voljo le eno uro na dan. Predstavljajte si to – za najstnico, ki je vajena biti povezana s svetom, te kar naenkrat odrežejo. A tisto uro nisem klicarila naokoli, brskala po družabnih omrežjih ali kaj podobnega. Tisto uro sem si nadela slušalke in poslušala glasbo. V tisti omejenosti, v tisti bolnišnični sobi, sem začutila, da je glasba edini prostor, kjer sem resnično svobodna. Tam sem si rekla: to bom počela. To me rešuje.

    Je torej Zha nastala prav tam, v tisti bolnišnični sobi, kot ščit za ranljivo Nežo?

    Vsekakor. Neža je včasih plaha, Zha pa je moj samozavestni alter ego. Zha je najsrečnejša, ko ustvarja. Neža je tista, ki skozi smeh prikriva stvari, s katerimi se bori. Zha pa gre na oder in reče: »Tukaj sem.« Sva si pa podobni v tem, da sva obe »prikupno zmedeni«. Včasih jezik prehiti možgane in si mislim: »Ojoj, to sem rekla,« in se potem popravljam.

    Koroška je zanjo danes varen pristan, kamor se hodi celit. FOTO:  Marko Feist
    Koroška je zanjo danes varen pristan, kamor se hodi celit. FOTO:  Marko Feist

    Tudi kasneje vas življenje ni šparalo, soočili ste se s hudo obliko atopičnega dermatitisa. Kako v svetu, ki je obseden z vizualno popolnostjo, sprejemate svoje telo?

    Težave s kožo so bile res hude; pred dvema letoma sem bila videti, kot bi imela opekline po celem telesu. Spet sem morala urgentno v bolnišnico. To je bil udarec za samozavest. A najpomembnejša lekcija je bila sprejemanje.

    Imam poseben recept, ki mi ga je dal oče. Enkrat mi je rekel stavek, ki me vedno prizemlji: »Ko se ti zdi problem ogromen, se vprašaj – ali je tvoje življenje ogroženo?«. In odgovor je skoraj vedno ne. Danes imam največ kilogramov v življenju, pa se največ smejim. Fokus s hrane in videza sem preusmerila na to, kaj lahko dam ljudem s svojo energijo.

    Ko govoriva o videzu – pogosto ste ostri do sveta vplivnežev. Zakaj vas ta, kot ste sami rekli, »plastični« svet tako moti?

    Ker je lažen. Vse je nastavljeno, fotošopirano, 90 odstotkov vsega je iluzija. Žalosti me, da družbo narekujejo vplivneži namesto novinarjev, strokovnjakov in umetnikov. Meni se zdi naravnost sporno, da je nek vplivnež bolj poznan in cenjen kot kak mlad slovenski pisatelj ali pesnica. Včasih so bili zvezde Ivan Cankar, Vitomil Zupan... ljudje z vsebino, z intelektom. 

    Konec oktobra je slovenski glasbeni prostor presekal prvenec z naslovom Noči v Ljubljani. FOTO: Tjaša Barbo
    Konec oktobra je slovenski glasbeni prostor presekal prvenec z naslovom Noči v Ljubljani. FOTO: Tjaša Barbo

    Tudi v glasbenem svetu se zdi, da so vrata za mlade pogosto zaprta. Kako vi doživljate slovensko radijsko krajino?

    Imam zelo pozitivne izkušnje z Valom 202, Radiem Koper in Radiem Si in ostalimi nacionalnimi radiji, pa tudi lokalnimi – tam čutim, da je prostor za nove ideje in drugačnost. Pri komercialnih radiih pa je zgodba drugačna. Tam pogrešam posluh za mlade in alternativno sceno. Zdi se, kot da je to zaprt klub.

    Kdo pa je bil vaš steber, ko se je zdelo, da vas sistem ne sliši?

    Brez dvoma sta to moja starša. Njuna moralna podpora je neomajna. Vedno sta bila tam zame, v tistih tihih urah v bolnišnici in ob vsakem majhnem uspehu. Brez njiju, brez njune vere vame, danes zagotovo ne bi zmogla stati tukaj. Onadva sta moj temelj.

    Za konec – česa si v svoji karieri ne želite in kje se vidite v prihodnjem letu?

    Moj največji strah je, da bi morala postati to, kar nisem. Da bi morala prodati dušo težki komerciali, delati glasbo, ki mi ni blizu, samo za klike in predvajanja. Upam, da ne bom nikoli prisiljena sodelovati s producenti, ki obvladujejo sceno, a v resnici niso umetniki.

    Povod za ustvarjalni preskok je bil trenutek, ko se ji lani niso odprla vrata na Emo. FOTO: Voranc Vogel
    Povod za ustvarjalni preskok je bil trenutek, ko se ji lani niso odprla vrata na Emo. FOTO: Voranc Vogel

    Če pa bi imela eno samo željo za prihodnost, je ta povezana z ljudmi, ki jih cenim. Marko Brecelj in Magnifico. To je zame definicija umetnosti – biti svoj, neizprosen in iskren. Če bi se kdaj znašla v takšni družbi, bi bila moja glasbena duša potešena.

    Novice  |  Slovenija
    Fiskalna pravila EU

    Bruseljska zaušnica Golobovemu proračunu

    Evropska komisija poziva Slovenijo, naj sprejeme ukrepe za uskladitev fiskalne politike v letu 2026 s priporočili sveta EU.
    Peter Žerjavič 25. 11. 2025 | 15:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Predobravnavni narok

    S kolom, pestmi in brcami nad policista in policistko

    Uniformiranca sta poskušala zagotoviti varnost domačinoma, ki jima je grozila romska družina.
    Tanja Jakše Gazvoda 26. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Je načrt UKC Ljubljana za samoplačniške ambulante nov način za zaslužek?

    Neuradno so že določili tudi ceno pregleda. Zakaj takšna odločitev? Jih bo še več? In kakšen je njihov namen?
    Barbara Eržen 26. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Tajska

    Pred upepelitvijo je potrkala po krsti, žensko v krsti našli živo

    Zaposleni so zaslišali trkanje ženske, medtem ko je njenemu bratu eden od zaposlenih razlagal, kako pridobiti mrliški list.
    25. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prihaja Črni petek – uporabite to priročno in enostavno rešitev Pošte Slovenije

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    VideoWall
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Hana Stupica in Maja P. Kastelic: »Vsi ste povabljeni na zabavo«

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Testiral sem za vas: kako se obnesejo vrhunska skandinavska oblačila

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Resorti za aktivne starejše

    Sodobno naselje za aktivne starejše kmalu s končno podobo

    Hiše in stanovanja v Srebrnem gaju v Dolenjskih Toplicah bodo predvidoma vseljiva že v drugi polovici 2026. Velika prednost takšnih sosesk je tudi druženje.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Jedrska energija prihaja v države, ki je pred časom niso smele imeti

    Vse naše sosede razen Avstrije bi svojo energetsko mešanico dopolnile z jedrsko energijo, ki pa si utira pot na pet celin.
    Borut Tavčar 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    glasbaintervjualbumNeža Rebernik Jamnik - ZhaKoroška

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Fašizem se odkrito vrača, resnica ni več faktor

    Komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta analizirala rezultat referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
    26. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Zha

    Zgodba Korošice, ki je v bolnišnični sobi našla svobodo v glasbi

    Neža Rebernik Jamnik - Zha s prvencem Noči v Ljubljani prebija sceno. Iskreno o tem, kako je v bolnišnici našla svobodo v glasbi in bolečino pretopila v ritem.
    Žan Urbanija 26. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Možna prisotnost tujkov

    Nov odpoklic izdelka v Sparu

    Potrošnikom svetujejo, da Sparovih kokosovih poljubčkov ne uživajo in jih zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.
    26. 11. 2025 | 17:51
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Po stari cesarski cesti do morja

    Če bi posneli film o Jožefini, bi bila premiera v kinu Edison

    Jožefina, zdaj državna cesta z oznako D 23, se začne v Karlovcu. Zapleteno iskanje starih poti.
    26. 11. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ozemeljske rdeče črte

    Iz prvotnega mirovnega predloga so menda umaknili tudi trgovanje z ozemlji.
    Boris Čibej 26. 11. 2025 | 16:20
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Možna prisotnost tujkov

    Nov odpoklic izdelka v Sparu

    Potrošnikom svetujejo, da Sparovih kokosovih poljubčkov ne uživajo in jih zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.
    26. 11. 2025 | 17:51
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Po stari cesarski cesti do morja

    Če bi posneli film o Jožefini, bi bila premiera v kinu Edison

    Jožefina, zdaj državna cesta z oznako D 23, se začne v Karlovcu. Zapleteno iskanje starih poti.
    26. 11. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ozemeljske rdeče črte

    Iz prvotnega mirovnega predloga so menda umaknili tudi trgovanje z ozemlji.
    Boris Čibej 26. 11. 2025 | 16:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Finančna svoboda – cilj, ki ga lahko dosežemo s potrpežljivostjo

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hit sezone: to ne sme manjkati v torbici

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Operate: nov pristop pri upravljanju davčne funkcije

    Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Oblačila

    Jesenska osvežitev garderobe: ko je lepota tudi v podrobnostih

    Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

    Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

    Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Zeleno javno naročanje kot pospeševalec trajnostnega gradbeništva v Sloveniji

    Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

    Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DODATNA POKOJNINA

    Decembra je čas za popravni izpit

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ogrevanje

    Podaljšana akcija ob nakupu toplotne črpalke Mitsubishi Electric

    Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

    Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Ali veste, kaj vam dviguje račun? Moj Elektro to pokaže v nekaj minutah (video)

    Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mercedes, ki izraža vaš slog, odgovornost in življenjski ritem

    Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

    Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 13:23
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Novo naložbeno zavarovanje, ki osvaja mlade družine

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SEMPL 2025 razkriva govorce, ki vidijo priložnosti v podrobnostih

    Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

    Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prehitite črni petek in prihranite

    Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    »To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

    Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INOVACIJE

    Trideset let z razlogom

    Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
    26. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

    Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Peugeot 3008: sedem let pozneje

    Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 15:19
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo