Zgodba Korošice, ki je v bolnišnični sobi našla svobodo v glasbi

Konec oktobra je slovenski glasbeni prostor tiho, a odločno presekal prvenec z naslovom Noči v Ljubljani. Njegova avtorica je Zha, 24-letna Korošica, ki v svojo glasbo preliva mešanico soula, funka in nalezljivega ritma. A če vas njene skladbe vabijo k plesu, njena osebna zgodba vabi k nečemu globljemu – k soočenju z lastnimi demoni.

Zha, za katero stoji Neža Rebernik Jamnik, ni produkt marketinškega oddelka. Je dekle, ki piše dnevnik, v katerega si ne upa pogledati za nazaj, in umetnica, ki je svojo bolečino – od boja z motnjami hranjenja do težkih kožnih bolezni – pretopila v ustvarjalnost.

V iskrenem, na trenutke pretresljivem pogovoru razkriva, kako je omejitev svobode rodila njeno največjo strast in zakaj je Koroška zanjo danes predvsem varen pristan, kamor se hodi celit.

Pri komercialnih radiih pogreša posluh za mlade in alternativno sceno. FOTO: Tjaša Barbo

Vaš album Noči v Ljubljani deluje kot zrela, celostna pripoved, čeprav menda sprva sploh ni bil v načrtu za letos. Kako se zgodi tak ustvarjalni preskok?

Res je, moj prvotni načrt je bil, da album izdam šele prihodnje leto. Iskreno? Povod je bil trenutek, ko se mi lani niso odprla vrata na Emo. Tisto »ne« je v meni sprožilo nekaj primalnega. Bilo je razočaranje, seveda, a pomešano z neko trmo. Občutek, da je bilo lansko leto glasbeno morda malce medlo, se je spremenil v navdih. Rekla sem si: »V redu, pa bom zdaj vso to energijo, ves ta bes, usmerila v nekaj večjega.«.

Naslov Noči v Ljubljani zveni romantično, a hkrati skrivnostno. Od kod izvira?

Naslov sem intuitivno, skoraj podzavestno zapisala v svojo beležko med nekim predavanjem, še preden sem imela napisane prve tri skladbe. Imam posebno beležko, kamor si zapisujem ves svoj ustvarjalni kaos. Ko sem to napisala, sem preprosto vedela: to je to. To bo okvir moje zgodbe.

Besedila piše sama, preizkuša pa se tudi v produkciji beatov. FOTO: Tjaša Barbo

Na albumu se verjetno prepletajo različna čustva. Katera skladba pa je tista, ki je vam osebno najbližje – bodisi zaradi samega procesa nastanka ali teže trenutka, ki ga nosi?

Uh, to je težko vprašanje. V šali bi verjetno lažje povedala, katero bi z albuma umaknila (smeh). A če moram izbirati, se v meni borita dva pola. Z racionalnega vidika bi izpostavila skladbo Če bila bi ti. To je pesem, ki je zmagala na natečaju Radia Si Standouts 2025 in mi v letošnjem letu na stežaj odprla marsikatera vrata na slovensko sceno.

Če pa poslušam srce, je to Kaj skriva. Ta pesem je nastala v res težkih, tihih trenutkih, ko sem se spraševala o samem smislu lastnega obstoja. Je moj najbolj iskren zapis.

Če bi morali to intenzivno obdobje svojega življenja in ustvarjanja povzeti z enim samim verzom z albuma – kateri bi to bil?

Brez dvoma verz iz skladbe Pazila bom na tebe, ki pravi: »Pazila bom na tebe, tudi če zato pustila bom svoje sanje.« Mislim, da ta stavek pove vse o žrtvovanju in ljubezni, ki prevevata album.

Omenili ste beležko. Menda pa pišete tudi dnevnik, ki pa ima prav posebno, skoraj terapevtsko pravilo – nikoli ga ne berete za nazaj?

(Smeh) Res je. Dnevnik pišem že približno pet let, skoraj vsako jutro, to je moj ritual. Zanimivo pa je, da zvezke shranjujem, a jih nikoli ne odprem. V dnevnikih namreč ni samozavestne Zhe, tam je Neža – z vsemi svojimi dvomi, strahovi in ranljivostjo. To je moj ventil. Ko dam misli na papir, jih izpustim iz glave. Če bi to brala za nazaj, bi bilo, kot da bi spet vstopala v stare rane.

Glasba vas sicer spremlja že od malih nog. Menda ste že pri sedmih letih imeli čisto pravi nastop ob boku danes velikih imen?

O, ja! Zelo hitro sem vedela, da je to moja pot, nekje pri treh ali štirih letih. Spomnim se tekmovanj, kot je bil »Sončkova parada«. Stara sem bila kakšnih sedem let in sem pela Vanilijo od Maje Keuc. Imela sem cel nastop, čisto zares sem to vzela. Zanimivo je, da je bil na teh tekmovanjih takrat tudi Luka Basi, ki je bil seveda starejši in nas je vse »premagal«. Že takrat me je oder klical, čeprav sem bila najmlajša.

Danes ustvarjate svojo glasbo, pišete besedila. Kako pa je s produkcijo?

Besedila so moja, to je moj način izražanja. Od januarja letos pa se preizkušam tudi v sestavljanju beatov in semplov. Imam odličnega producenta Simona Mahoriča, s katerim sva se super ujela, a želim biti vključena v proces od začetka do konca. Ne želim biti le pevka, ki ji nekdo drug kroji zvok.

Danes o svojih stiskah govorite z neverjetno mirnostjo. A nekoč so vas pripeljale do roba. Spregovoriva o tem, da razbijemo tabuje – kako je izgledalo tisto obdobje v bolnišnici?

To je bilo najtežje obdobje mojega življenja. Že od osnovne šole sem se borila z motnjami hranjenja, v četrtem letniku pa je telo in psiha reklo »dovolj« in pristala sem v bolnišnici v Mariboru.

Začutila je, da je glasba edini prostor, kjer je resnično svobodna. Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist

Kako je to izgledalo? Sterilno. Čas tam teče drugače. Tam ni zunanjega sveta, ni hitenja, je le soočenje s samim seboj, kar je včasih najhujša kazen. Čutila sem takšno globoko žalost, da nisem hotela vstati iz postelje. Spanje je postalo moj beg. Še danes, če se slabo počutim, je moj obrambni mehanizem ta, da bi najraje prespala dan. Da obstajam samo v sanjah, kjer me nič ne boli.

Tam veljajo stroga pravila. Telefon sem imela na voljo le eno uro na dan. Predstavljajte si to – za najstnico, ki je vajena biti povezana s svetom, te kar naenkrat odrežejo. A tisto uro nisem klicarila naokoli, brskala po družabnih omrežjih ali kaj podobnega. Tisto uro sem si nadela slušalke in poslušala glasbo. V tisti omejenosti, v tisti bolnišnični sobi, sem začutila, da je glasba edini prostor, kjer sem resnično svobodna. Tam sem si rekla: to bom počela. To me rešuje.

Je torej Zha nastala prav tam, v tisti bolnišnični sobi, kot ščit za ranljivo Nežo?

Vsekakor. Neža je včasih plaha, Zha pa je moj samozavestni alter ego. Zha je najsrečnejša, ko ustvarja. Neža je tista, ki skozi smeh prikriva stvari, s katerimi se bori. Zha pa gre na oder in reče: »Tukaj sem.« Sva si pa podobni v tem, da sva obe »prikupno zmedeni«. Včasih jezik prehiti možgane in si mislim: »Ojoj, to sem rekla,« in se potem popravljam.

Koroška je zanjo danes varen pristan, kamor se hodi celit. FOTO: Marko Feist

Tudi kasneje vas življenje ni šparalo, soočili ste se s hudo obliko atopičnega dermatitisa. Kako v svetu, ki je obseden z vizualno popolnostjo, sprejemate svoje telo?

Težave s kožo so bile res hude; pred dvema letoma sem bila videti, kot bi imela opekline po celem telesu. Spet sem morala urgentno v bolnišnico. To je bil udarec za samozavest. A najpomembnejša lekcija je bila sprejemanje.

Imam poseben recept, ki mi ga je dal oče. Enkrat mi je rekel stavek, ki me vedno prizemlji: »Ko se ti zdi problem ogromen, se vprašaj – ali je tvoje življenje ogroženo?«. In odgovor je skoraj vedno ne. Danes imam največ kilogramov v življenju, pa se največ smejim. Fokus s hrane in videza sem preusmerila na to, kaj lahko dam ljudem s svojo energijo.

Ko govoriva o videzu – pogosto ste ostri do sveta vplivnežev. Zakaj vas ta, kot ste sami rekli, »plastični« svet tako moti?

Ker je lažen. Vse je nastavljeno, fotošopirano, 90 odstotkov vsega je iluzija. Žalosti me, da družbo narekujejo vplivneži namesto novinarjev, strokovnjakov in umetnikov. Meni se zdi naravnost sporno, da je nek vplivnež bolj poznan in cenjen kot kak mlad slovenski pisatelj ali pesnica. Včasih so bili zvezde Ivan Cankar, Vitomil Zupan... ljudje z vsebino, z intelektom.

Konec oktobra je slovenski glasbeni prostor presekal prvenec z naslovom Noči v Ljubljani. FOTO: Tjaša Barbo

Tudi v glasbenem svetu se zdi, da so vrata za mlade pogosto zaprta. Kako vi doživljate slovensko radijsko krajino?

Imam zelo pozitivne izkušnje z Valom 202, Radiem Koper in Radiem Si in ostalimi nacionalnimi radiji, pa tudi lokalnimi – tam čutim, da je prostor za nove ideje in drugačnost. Pri komercialnih radiih pa je zgodba drugačna. Tam pogrešam posluh za mlade in alternativno sceno. Zdi se, kot da je to zaprt klub.

Kdo pa je bil vaš steber, ko se je zdelo, da vas sistem ne sliši?

Brez dvoma sta to moja starša. Njuna moralna podpora je neomajna. Vedno sta bila tam zame, v tistih tihih urah v bolnišnici in ob vsakem majhnem uspehu. Brez njiju, brez njune vere vame, danes zagotovo ne bi zmogla stati tukaj. Onadva sta moj temelj.

Za konec – česa si v svoji karieri ne želite in kje se vidite v prihodnjem letu?

Moj največji strah je, da bi morala postati to, kar nisem. Da bi morala prodati dušo težki komerciali, delati glasbo, ki mi ni blizu, samo za klike in predvajanja. Upam, da ne bom nikoli prisiljena sodelovati s producenti, ki obvladujejo sceno, a v resnici niso umetniki.

Povod za ustvarjalni preskok je bil trenutek, ko se ji lani niso odprla vrata na Emo. FOTO: Voranc Vogel

Če pa bi imela eno samo željo za prihodnost, je ta povezana z ljudmi, ki jih cenim. Marko Brecelj in Magnifico. To je zame definicija umetnosti – biti svoj, neizprosen in iskren. Če bi se kdaj znašla v takšni družbi, bi bila moja glasbena duša potešena.