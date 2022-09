Zgodba o burnem zakonu Sofije in Leva Tolstoj

Ameriški filmski režiser Frederick Wiseman, ki je sicer znan po odličnih dokumentarcih, je na beneškem filmskem festivalu, ki še vedno poteka, navdušil z enourno umetnino z naslovom Par (Un couple), ki je pripoved o burnem življenju Sofije in Leva Tolstoj. 92-letni režiser, ki je še vedno v dobri formi, je inspiracijo zanjo našel v Sonjinih dnevnikih in pismih. Zakonca Tolstoj, sta bila nekoč najbolj slaven par v Rusiji, fotografi so vse dneve oprezali okoli njune hiše v Jasni Poljani. Časopisi so poročali o vsem kar sta počela. Poročena sta bila skoraj petdeset let in Sonja jima je v zakonu rodila kar trinajst otrok. Sofija je bila tudi sama amaterska fotografinja in ena prvih ponosnih lastnic Kodakovega fotoaparata v Rusiji, zato je avtorica mnogih slavnih Tolstojevih portretov. Zakon je bil buren, saj je tik pred poroko grof Tolstoj svoji mladi nevesti priznal, da je imel dekadentno mladost, da je pijančeval, se udeleževal orgij in imel nešteto ljubic. To je Sonjo povsem potrlo, a se je vseeno poročila z njim. Tolstoj je vse dneve obsedeno pisal svoje dolge romane, Sofija pa je ponoči prepisovala njegove rokopise, saj je le ona znala brati njegovo zapleteno pisavo. Neskončno dolg roman Vojna in mir je prepisala več kot desetkrat. Zadnja leta svojega življenja je Tolstoj prenehal s pisanjem in se je posvetil tolstojanstvu – gibanju, ki ga je sam zasnoval. Zagovarjal je mir in tudi vegetarijanstvo ter okoli sebe zbiral somišljenike. Sofija je čutila, da se ji je začel oddaljevati, še posebej je bila ljubosumna na Vladimirja Čertkova, ki je bil proti koncu Tolstojevega življenja njegov največji prijatelj in zaupnik. Tolstoja je prepričal, naj avtorske pravice za svoje romane zapusti ruskemu ljudstvu, česar Sofija ni dopustila, saj je menila, da pripadajo njunim otrokom. Pri dvainosemdesetih letih je neke noči Tolstoj v družbi svoje hčerke pobegnil od žene. Med potjo je dobil pljučnico in umrl v majhni železniški postaji Astapovo. Četudi je Sonja odhitela tja, da bi ga še enkrat videla, je ni želel sprejeti. O tem je leta 2008 režiser Michael Hoffman posnel film z naslovom Poslednja postaja s Christopherjem Plummerjem in Helen Mirren v vlogah zakoncev Tolstoj. Frederick Wiseman je na tiskovni konferenci v Benetkah dejal, da živimo v časih v katerem so zgodbe o nenavadnih zakonih še posebej zanimive. V filmu, ki je neke vrste Sonjin monolog, je v glavni vlogi nastopila igralkaa Nathalie Boutefeu, s katero je režiser že sodeloval v gledališki predstavi o pesnici Emily Dickinson. Tudi režiser je imel dolg, a manj buren zakon kot Tolstoj. Njegova žena je umrla dva meseca preden je začel snemati film, poročena sta bila kar 66 let.