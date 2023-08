Sandra Bullock in ljubezen njenega življenja

Ena najuspešnejših hollywoodskih zvezdnic, 59-letna Sandra Bullock, poznamo jo denimo iz filmov Hitrost, Lepotica pod krinko, Ko si spal, za vlogo v filmu Zgodba o prvaku pa je prejela oskarja, je lani presenetila filmski svet in sporočila, da se za eno leto umika izpred filmskih kamer. Javnost je ugibala, kaj bi utegnil biti vzrok za to, in izkazalo se je, da gre za žalostno, tragično zgodbo.

Igralkin partner, 57-letni fotograf Bryan Randall, se je namreč boril z amiotrofično lateralno sklerozo, znano pod kratico ALS, bitko je nedolgo tega izgubil. Njune tegobe je Bullockova pred javnostjo skrbno skrivala, tako da nihče ni vedel, kako hudo je Randall bolan. Navsezadnje niti sam ni želel obešati svoje bolezni na veliki zvon. Bullockova je, so povedali najbližji, za partnerja skrbela do njegovega slovesa. Fotograf se je od sveta poslavljal doma, poleg igralke je zanj ves čas skrbelo tudi medicinsko osebje.

Sandra in Bryan sta se spoznala leta 2015, ko ga je najela, da bi fotografiral rojstnodnevno zabavo njenega sina Louisa, kmalu sta se skupaj pokazala v javnosti, in sicer na premeri filma Naša blagovna znamka je kriza, kot par sta se udeležila tudi poroke Jennifer Aniston in Justina Therouxa.

»Našla sem ljubezen svojega življenja. Ne potrebujem kosa papirja, da bi bila predana partnerica in mati,« je v enem intervjujev delček zasebnosti izpovedala igralka.

Med letoma 2005 in 2010 je bila Bullockova poročena z Jessejem Jamesom, zakon je razpadel zaradi njegovih skokov čez plot.

Sandra Bullock je lani na premiero filma Izgubljeno mesto prišla s soigralcem Channingom Tatumom, le redki pa so vedeli, zakaj ob njej ni Randalla. Za njegovo težko degenerativno bolezen so menda vedeli le redki, tudi Tatum, po tistem dogodku pa se je zvezdnica le redko pojavljala na javnih prireditvah.

Med promocijo pustolovske komedije Izgubljeno mesto je sicer povedala, da si želi biti predvsem doma, češ da je med svojo filmsko kariero ves čas hitela od projekta do projekta, zdaj pa si želi biti odgovorna izključno za eno stvar. Če so mnogi ugibali, da se želi posvetiti predvsem sebi, so se zmotili. Izgubljeno mesto, je bilo sporočeno, naj bi bil za nekaj časa njen zadnji film, koliko bo njena odsotnost trajala, ni bilo jasno.