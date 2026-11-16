Zgodovinski protest v Pragi

V Pragi se je v nedeljo zbrala množica, kakršne češka prestolnica ni videla že desetletja. Protestniki so znova nasprotovali načrtom vlade Andreja Babiša, da odpravi obvezno plačevanje RTV-prispevka ter financiranje javne televizije in radia prenese na državni proračun. Bojijo se, da bi s tem javni mediji postali bolj odvisni od politične oblasti. Po ocenah organizatorjev je na Letni, prostranem trgu nad zgodovinskim središčem Prage, protestiralo od 350.000 do 450.000 ljudi. Protestniki so prepričani, da bi se z neposrednim financiranjem iz državne blagajne povečala možnost političnega pritiska na medijske hiše, ki bi bile pri zagotavljanju svojih sredstev bolj odvisne od vsakokratne vlade. Množičnost protesta je povzročila tudi precejšnje težave v javnem prometu. V Prago so namreč ...