Zatiralska država spet zaprla žvižgačko o covidu

Na letošnji lestvici medijske svobode, ki jo je pripravila mednarodna novinarska organizacija Novinarji brez meja (Reporters sans frontières, RSF), je Kitajska zasedla 178. mesto med 180 državami in ozemlji. Za rešetkami je najmanj 124 novinarjev in drugih delavcev v medijih. Od pred kratkim je spet med njimi 42-letna Zhang Zhan.

Spet zato, ker je lani maja že odsedela štiriletno zaporno kazen. Nanjo so jo obsodili zaradi poročanja iz mesta Wuhan, kjer je na začetku leta 2020 izbruhnila pandemija covida-19. Medtem ko je partijska oblast trdila, da so razmere pod nadzorom, je Zhang Zhan v živo poročala, da so krematoriji v mestu delovali noč in dan, bolnišnice so bile polne, ulice pa prazne. Maja 2020 je nenadoma »izginila«, kar je na Kitajskem navadno znak, da je nekdo stopil partiji na žulj.

Med prvo zaporno kaznijo v letih od 2020 do 2024 je nekdanja odvetnica Zhang Zhan, ki so ji vzeli licenco, ker je sodelovala v neformalni povezavi pravnikov za zaščito človekovih pravic, trpela številne zlorabe. Ker je tudi gladovno stavkala, ne toliko zaradi tega, da bi jo izpustili, ampak kot protest proti partijski represiji, so jo tudi prisilno hranili.

Sproža prepire

Že leta 2019 je bila nekaj mesecev v priporu, ker je v podporo demokratičnim demonstracijam v Hongkongu v Šanghaju hodila z dežnikom, na katerem je bil napis »Končajte socializem, dol s komunistično partijo«.

Tako prvič kot drugič so jo obsodili zaradi sprožanja prepirov in povzročanja težav. O tem kaznivem dejanju, ki je zamenjalo huliganstvo, številni pravniki trdijo, da je namenjeno predvsem zatiranju političnih oporečnikov, saj je slabo definirano in lahko zato z njim pokrijejo marsikaj. Kazni so ostre, do pet let zapora.

Tudi tokrat partija ni natančno pojasnila, s čim je Zhang Zhan sprožala prepire in povzročala težave. Uradno so jo obtožili novembra 2024, čeprav je »izginila« že avgusta, torej samo nekaj mesecev po tem, ko so jo po prestani štiriletni zaporni kazni izpustili. Zdaj je torej neustrašna novinarka, ki uradno ne dela za noben medij, obsojena na nova štiri leta za rešetkami.

Iz RSF so sporočili, da je bila nova obsodba posledica poročanja o kitajskih kršitvah človekovih pravic, o čemer je Zhang Zhan pisala, preden je avgusta lani »izginila«. Njen nekdanji odvetnik je dodal, da so njena poročila objavili na spletnih straneh v tujini in je zaradi tega na Kitajskem sploh ne bi smeli obsoditi.