Družine so manj trdne, prijateljstvo pa je za vedno

Sheila Heti je kanadska pisateljica. Stara je sedeminštirideset let. Njen roman How Should a Person Be? (Kakšen naj bo človek?) je New York Times pred leti uvrstil med najboljše romane. Leta 2018 je izšel njen roman Materinstvo, ki je preveden tudi v slovenščino, saj je bila pisateljica gostja festivala Fabula.

V romanu glavna junakinja premišljuje o tem, ali bi imela otroka. Sprašuje se, zakaj si ga ne želi, morda pa si ga vseeno želi, a si ne prizna, razmišlja, kakšna je v družbi vloga ženske, ki nima otroka. »Počutim se, kot da se izmikam služenju v vojski, v kateri je toliko mojih prijateljic – da samo poležavam v deželi, ki jo gradijo, da se strahopetno skrivam za zapečkom,« piše.

V knjigi How Should a Person Be? je pisala o prijateljstvu, njena dela sodijo v tako imenovani žanr avtofikcije, saj piše predvsem o sebi. Kaj ji pomeni prijateljstvo? »Vse. Družino, ustvarjanje, intelektualno spodbudo, tolažbo. Brez prijateljev ne bi bila to, kar sem. Z najboljšimi prijateljicami se vidim ali slišim vsak dan. Družine so danes manj trdne, tako kot ljubezenski odnosi, prijateljstvo pa je za vedno.«

Ni dolgo, kar je izšla njena nova knjiga, ki je najbolj radikalna doslej, saj je povzetek dnevnikov, ki jih piše že več kot desetletje. Naslov knjige je Alphabetical Diaries (Abecedni dnevniki) in bralca v 25 poglavjih popelje po zgodbah, ki so povezane s črko A pa vse do Z. Knjiga je poetična, realistična in posebna.

Pod črko Q je na primer napisala: »Tihi dnevi, ne vidim ljudi, počutim se dobro.« V knjigi ne manjkajo niti njene priljubljene teme, kot so ljubezen, dvomi, želje, obžalovanja, ambicije in ljubosumje. Veliko potuje od New Yorka do Londona, Pariza in Berlina. Želi si družbe, a uživa v samoti. Pred nekaj leti je napisala svoj prvi ljubezenski roman, vendar ga nikoli ni izdala. »Nekaj v njem ne deluje, pa ne vem, kaj. Želela sem si napisati ljubezensko zgodbo, a tudi, kaj se, ko si zaljubljen, dogaja z zavestjo. In ta del je slab. Sicer pa me ljubezen ne zanima tako zelo kot druge stvari. Ne zdi se mi tako skrivnostna. Bolj skrivnostno je to, koga ljubiš. Zakaj si se izmed vseh ljudi na svetu zaljubil prav v njega.«

Rada je cinična. V najnovejši knjigi na primer napiše: »Poroka lahko naredi bedo znosnejšo,« a takoj za tem stavkom napiše mračno ugotovitev: »A poroka je vedno tudi za korak bliže ločitvi, bolj kot pa zvezi.«